Їжаки окупували Київщину. Чим вони небезпечні (фото)
Їжаки не такі милі тварини, як здається
Останнім часом на околицях Києва та у столичному регіоні спостерігається збільшення популяції їжаків. Колючі тварини вже зовсім не бояться людей і приходять до осель цілими компаніями, щоб поїсти.
У мережі Facebook кияни та мешканці столичної області діляться світлинами їжаків на своїх подвір’ях.
Дехто пише, що їжаки щодня приходять. Вони з’їдають усе, що господарі лишають для своїх домашніх тварин – котів і собак.
Але фахівці наполегливо радять не давати їжакам молоко, бо то для них як алкоголь.
Яку користь можуть приносити їжачки
Від їжачків в саду і городі чимало користі. Вони виконують функції санітарів дачних ділянок:
- поїдають дрібних комах, равликів, черв’яків, хрущів, жаб;
- харчуються гусеницями, слимаками, волохатими жужелиця;
- оскільки їжаки є хижаками, вони здатні впоратися з дрібними мишенятами;
- їжачки захищають рослини від пошкоджень, що заподіюються такими комахами, як капустянка, дротяники, листоїди, совки.
У чому полягає шкода від їжаків
Поряд з користю, принесеної їжаками, є і мінуси їх перебування.
Для людини небезпечні уколи голок цих звірків. Їхні укуси викликають зараження, загнивання ран, запальні процеси. Оскільки зуби звірів загнуті, рани, що наносяться укусами, виходять з рваними краями, погано гояться через те, що на зубах їжака накопичується безліч бактерій.
Домашнім улюбленцем, птахам вони небезпечні тим, що здатні з’їдати кошенят-малюків, новонароджених кроленят, пташенят птахів, їх яйця.
Ці тваринки здатні «нагородити» домашніх вихованців різними захворюваннями.
Які хвороби переносять їжаки
Їжаки можуть бути переносниками різних хвороб: сказу, сальмонельозу, лептоспірозу, стригучого лишаю, токсоплазмозу.
У голках, на шкірному покриві їжачків мешкають численні блохи і кліщі, які є також переносниками різних захворювань.
У зв’язку з цим перебування їжачка в саду або городі загрожує небезпекою домашнім вихованцям (собакам, кішкам), дітям, дорослим людям. Контактуючи з такими звірами, вони можуть бути поранені їх голками, отримати в результаті зараження, інфекцію.