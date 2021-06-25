Їжаки окупували Київщину. Чим вони небезпечні (фото)

Їжаки не бояться йти до осель людей

Їжаки не такі милі тварини, як здається

Останнім часом на околицях Києва та у столичному регіоні спостерігається збільшення популяції їжаків. Колючі тварини вже зовсім не бояться людей і приходять до осель цілими компаніями, щоб поїсти.

У мережі Facebook кияни та мешканці столичної області діляться світлинами їжаків на своїх подвір’ях.

Дехто пише, що їжаки щодня приходять. Вони з’їдають усе, що господарі лишають для своїх домашніх тварин – котів і собак.

Але фахівці наполегливо радять не давати їжакам молоко, бо то для них як алкоголь.

Яку користь можуть приносити їжачки

Від їжачків в саду і городі чимало користі. Вони виконують функції санітарів дачних ділянок:

поїдають дрібних комах, равликів, черв’яків, хрущів, жаб;

харчуються гусеницями, слимаками, волохатими жужелиця;

оскільки їжаки є хижаками, вони здатні впоратися з дрібними мишенятами;

їжачки захищають рослини від пошкоджень, що заподіюються такими комахами, як капустянка, дротяники, листоїди, совки.

У чому полягає шкода від їжаків

Поряд з користю, принесеної їжаками, є і мінуси їх перебування.

Для людини небезпечні уколи голок цих звірків. Їхні укуси викликають зараження, загнивання ран, запальні процеси. Оскільки зуби звірів загнуті, рани, що наносяться укусами, виходять з рваними краями, погано гояться через те, що на зубах їжака накопичується безліч бактерій.

Домашнім улюбленцем, птахам вони небезпечні тим, що здатні з’їдати кошенят-малюків, новонароджених кроленят, пташенят птахів, їх яйця.

Ці тваринки здатні «нагородити» домашніх вихованців різними захворюваннями.

Які хвороби переносять їжаки

Їжаки можуть бути переносниками різних хвороб: сказу, сальмонельозу, лептоспірозу, стригучого лишаю, токсоплазмозу.

У голках, на шкірному покриві їжачків мешкають численні блохи і кліщі, які є також переносниками різних захворювань.

У зв’язку з цим перебування їжачка в саду або городі загрожує небезпекою домашнім вихованцям (собакам, кішкам), дітям, дорослим людям. Контактуючи з такими звірами, вони можуть бути поранені їх голками, отримати в результаті зараження, інфекцію.