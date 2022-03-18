Путін, як і Гітлер, не зупиниться на Україні, тож треба переглядати глобальну безпекову систему, – Маркарова

Посол України в США Оксана Маркарова упевнена, що світ має переглянути глобальну безпекову систему, якщо та нездатна захистити мирні демократичні країни

Посол України в США Оксана Маркарова окреслила головне питання, пов’язане із російсько-українською війною, на яке має відповісти світова спільнота

Маркарова наголосила на функціональності глобальної безпекової системи у нинішніх умова. Про це повідомляє видання «Голос Америки», яке взяло інтерв’ю в української дипломатки.

За словами Маркарової, головне завдання для України – зупинити війну, розв’язану Росією. Тому українська влада не знімає з порядку денного питання повної чи принаймні часткової, над гуманітарними коридорами, безпілотної зони. Крім того, Україна просить надати їй додаткове озброєння, зокрема, системи ППО тощо.

Щодо світової спільноти, то українська дипломатка наголосила – Путін, як і у свій час Гітлер, не зупиниться на Україні. Тому світу треба відповісти на питання, чи здатна нинішня конфігурація глобальної безпекової системи захистити мирні демократичні країни.

«Питання номер один для всього цивілізованого світу – чи взагалі будь-яка країна може собі дозволити бути мирною, демократичною, відмовитися, як ми зробили у 1994 році, в односторонньому порядку від ядерної зброї і розраховувати на те, що світова безпекова інфраструктура спрацює і захистить цю країну», – заявила Оксана Маркарова.

Нагадаємо, що резидент України Володимир Зеленський упродовж усього часу війни закликав країни НАТО допомогти Україні закрити небо над країною на тлі бомбардувань росіян. 16 березня глава держави виступив перед Конгресом США та заявив, що хоче створити новий союз. Обʼєднання могло б надавати допомогу й тим, хто переживає стихійні лиха та катастрофи.

Зеленський також закликав американський народ та владу США надати Україні системи ППО, як альтернативу закриття неба.