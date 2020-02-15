Польща виступає за зміну «нормандського формату»



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Росія намагається заперечити свою присутність на Донбасі, намагаючись перекласти відповідальність за ситуацію в регіоні лише на українську сторону - глава МЗС Польщі Яцек Чапутович Фото: pap.pl

Росія є стратегічним викликом для країн ЄС – Чапутович

Польща виступає за перегляд нормандського формату і залучення до переговорів щодо завершення російської агресії в Україні ЄС та США.

Про це під час Українського ланчу в рамках Мюнхенської безпекової конференції заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, повідомляє Укрінформ.

«Можливо, настав час підняти одне дуже важливе питання: чи нормандський формат є хорошою інституцією для вирішення цієї проблем?.. Ми підтримуємо формат, оскільки Президент Зеленський й українці його підтримують, але, можливо, маємо пошукати інші рішення», – зазначив Чапутович, зауваживши, що три члени формату – Німеччина, Франція та Росія – шукають можливості для глибшої співпраці.

Він повідомив, що Польща як непостійний член Радбезу ООН (упродовж 2018-2019 років – ред.) намагалася залучати до обговорення питання України якомога більше міжнародних гравців.

«Ми дискутували про можливість миротворчої операції, включення і притягнення до дискусії США, можливо Великої Британії. Утім, насамперед, ми зараз не маємо представника нашої позиції, ЄС як інституції»,- підкреслив глава польської дипломатії.

Він додав, що, можливо, до дискусії варто було б залучити високого представника ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля.

Як підкреслив Чапутович, Росія є стратегічним викликом для країн ЄС, зокрема Швеції, Польщі та інших, але відповідати на цей виклик потрібно не лише в рамках ЄС, але і НАТО.

«Задіяння США до розв’язання цього конфлікту має вітатися. Польща вітатиме інтернаціоналізацію дискусії і чекатиме на відповідні кроки з боку України»,- констатував Чапутович.

Глава польської дипломатії також зауважив, що Росія намагається заперечити свою присутність на Донбасі, намагаючись перекласти відповідальність за ситуацію в регіоні лише на українську сторону.

«Але у той же час ми знаємо, що наявність ексклюзивного російського озброєння (на Донбасі – ред.) є очевидним підтвердженням російської присутності на Донбасі»,- наголосив глава МЗС Польщі.

Як повідомлялося, Зеленський згоден на спільний контроль кордону з представниками ОРДЛО.

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