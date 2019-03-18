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    Кримінал

    У Миколаєві виправдали двох чоловіків, звинувачених у нападі на суддю

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    У нападі на суддю підозрювалися двоє чоловіків, один з них - раніше судимий - У Миколаєві виправдали двох чоловіків, звинувачених у нападі на суддю
    У нападі на суддю підозрювалися двоє чоловіків, один з них - раніше судимий

    Суд вказав на недоведення факту вчинення розбійного нападу, так як в основу обвинувачення покладені свідчення самого потерпілого

    Центральний районний суд присудив виправдувальний вирок двом чоловікам, яких підозрювали в нападі з пограбуванням на суддю Апеляційного суду Сергія Войтовського.

    Про це в понеділок повідомляють «Новости-N» з посиланням на дані суду.

    Так, у скоєні нападу підозрювалися двоє чоловіків, один з них - раніше судимий. Злочин щодо судді Апеляційного суду було кваліфіковано правоохоронцями за статтею про розбій.

    У суді прокуратура зазначила, що вночі 5 вересня 2016 року підозрювані помітили чоловіка із сумкою (суддю Апеляційного суду) і вирішили вчинити напад, поєднаний із насильством, щоб заволодіти його речами - що й зробили. В результаті нападу в Сергія Войтовського були діагностовані струс головного мозку, садна, синці і гематоми.

    «Суд вказав на недоведення факту вчинення розбійного нападу, так як в основу обвинувачення покладені свідчення самого потерпілого, і ніхто крім самого потерпілого не підтвердив факт заволодіння його пожитками у визначеному ним обсязі», - йдеться у вироку, який ухвалив суд.

    Варто зазначити, що за час розгляду кримінального провадження суддя Сергій Войтовський пішов у відставку.

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