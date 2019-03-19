У Вінниці адвокат сам просив суд зарештувати підзахисного



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правозахисник побоюється, що селяни вчинять самосуд

18 березня о 14:40 годині Вінницький міський суд за клопотанням обвинувачення та захисту обрав запобіжний захід чоловіку, який навів нападників на свого брата – 60 діб тримання під вартою. Розбійники вночі 16 березня пограбували його родича у Шаргородському районі. Після того, як забрали гроші, потерпілий наздогнав нападників, але ті його розстріляли. «Наводчика» та одного з його напарників вчора затримали у Києві.

«Вносимо клопотання про обрання запобіжного засобу у вигляді тримання під вартою. Оскільки ця людина обвинувачується у вчиненні важкого злочину. А саме: він у березні 2019 року, будучи обізнаним, що у будинку (називає адресу), проживає його двоюрідний брат, який володіє значною сумою коштів, так, як займався реалізацією м’ясної продукції, вирішив незаконно заволодіти його грошовими коштами, шляхом вчинення нападу на останнього. З цією метою, підозрюваний, разом з двома іншими особами прибув на автомобілі з міста Київ до вказаного населеного пункту. Там проникли до будинку потерпілого. Там йому зв’язали клейкою стрічкою руки та ноги. Після чого почали застосовувати фізичне насилля. Аби з’ясувати, де знаходяться грошові кошти. Не витерпівши знущань, потерпілий розповів. Нападники забрали грошові кошти та поїхали. Звільнившись від тої клейкої стрічки, якою нападники зв’язали потерпілого, він сів у свою машину та почав переслідувати нападників. Протаранив їх авто. Коли підійшов до них, отримав три постріли від одного з нападників. Від отриманих ран загинув на місці. А нападники з місця події зникли. Один з яких, після затримання, знаходиться у залі суду», - оголошує на слуханні суду прокурор.

Прокурор просить ухвалити клопотання про запобіжний захід затриманому.

«Є ризики, що підсудний може переховуватися від органів суду та слідства. Впливати на свідків. Вчиняти інші кримінальні правопорушення. Тому просимо суд застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб», - додає він.

Слідчий підтримує клопотання. За ним адвокат підсудного робить неочікувану заяву.

«Я вважаю, що можливо було б застосувати для мого підзахисного більш м’який запобіжний захід. А ніж тримання під вартою. Замінити на домашній арешт. Але, з врахуванням саме обставин вчинення кримінального правопорушення, і мотивів власної безпеки, мій підзахисний зареєстрований саме у тому селі, де і сталося ця пригода, я вважаю, що з мотивів саме його безпеки, клопотання прокурора підлягає до задоволення», - проголосив адвокат.

У нарадчій кімнаті суддя був недовго. Клопотання прокурора з підтримкою від адвоката задовільнив.

«Мій підзахисний фактично визнав, що він мав намір забрати у свого брата якусь суму коштів. Для цього вони втрьох приїхали до села Хоменки Шаргородського району. Наразі, як пояснює мій підзахисний, оскільки потерпілий поїхав за ними, підрізав їх авто. Вони вилетіли в кювет, от там і почалась така стрільба, до якої мій підзахисний непричетний взагалі. Тому, аби не було вендетти (кровна помста), ми з підзахисним вирішили, що утримання під вартою найкращій варіант», - пояснив адвокат Вадим Спірідонов.

Наразі другому спільнику вже оголосили про підозру. Незабаром йому також мають обрати запобіжний захід.

Тим часом правоохоронці розшукують третього нападника, якого підозрюють саме у вчинені вбивства брата його спільника.

Джерело: vinnitsa.info