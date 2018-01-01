Негода на Закарпатті: 16 сіл — без електрики, ще два підтоплені
- Сьогодні, 13:25
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Аварійні служби вже працюють над відновленням електропостачання
У Закарпатській області через негоду 16 населених пунктів залишились без світла, ще два — підтоплені. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Таким чином, без світла залишилися:
- Воловецький район: смт. Жденієво, с. Збини, с. Пашковець, с. Щербовець, с. Буковець, с. Перехресне, с. Розтока, с. Кичирне.
- Перечинський район: с. Турички, с. Липовець, с. Лікіцари, с. Новоселиця, с.Вільшинки.
- В.Березнянський район: с.Буківцева,
- Перечинський район: с.Туриця
- Воловецький район: с. Підполоззя.
Зазначається, що п’ять аварійних бригад ПрАТ «Закарпаттяобленерго» працюють для відновленням електропостачання, включаючи 16 чоловік та п’ять одиниць техніки.
Тим же часом підтопленими залишаються сільськогосподарські угіддя у Виноградівському районі на площі 60 Га. У с. В.Ком’яти — близько 40 Га., с. Дюла — близько 20 Га.
Раніше повідомлялося, що на Волині «швидка допомога» опинилася у сніговому заметі. Також через складні погодні умови у Львові за два дні впало майже сто дерев.