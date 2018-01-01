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    Події в Україні

    Негода на Закарпатті: 16 сіл — без електрики, ще два підтоплені

    Аварійні служби вже працюють над відновленням електропостачання
    У Закарпатській області через негоду 16 населених пунктів залишились без світла,  ще два — підтоплені. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Таким чином, без світла залишилися: Воловецький район: смт. Жденієво, с. Збини, с. Пашковець, с. Щербовець,     с. Буковець, с. Перехресне, с. Розтока, с. Кичирне.
    • Сьогодні, 13:25
    • Розсилка

    Аварійні служби вже працюють над відновленням електропостачання

    У Закарпатській області через негоду 16 населених пунктів залишились без світла,  ще два — підтоплені. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    Таким чином, без світла залишилися:

    • Воловецький район: смт. Жденієво, с. Збини, с. Пашковець, с. Щербовець,     с. Буковець, с. Перехресне, с. Розтока, с. Кичирне.
    • Перечинський район: с. Турички, с. Липовець, с. Лікіцари, с. Новоселиця, с.Вільшинки.
    • В.Березнянський район: с.Буківцева,
    • Перечинський район: с.Туриця
    • Воловецький район: с. Підполоззя.

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    Зазначається, що п’ять аварійних бригад ПрАТ «Закарпаттяобленерго» працюють для відновленням електропостачання, включаючи 16 чоловік та п’ять одиниць техніки.

    Тим же часом підтопленими залишаються сільськогосподарські угіддя у Виноградівському районі на площі 60 Га. У с. В.Ком’яти — близько 40 Га., с. Дюла — близько 20 Га.

    Раніше повідомлялося, що на Волині «швидка допомога» опинилася у сніговому заметі. Також через складні погодні умови у Львові за два дні впало майже сто дерев.

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    ДСНС Закарпаття
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