Негода на Закарпатті: 16 сіл — без електрики, ще два підтоплені

Аварійні служби вже працюють над відновленням електропостачання

У Закарпатській області через негоду 16 населених пунктів залишились без світла, ще два — підтоплені. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Таким чином, без світла залишилися: Воловецький район: смт. Жденієво, с. Збини, с. Пашковець, с. Щербовець, с. Буковець, с. Перехресне, с. Розтока, с. Кичирне.



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Аварійні служби вже працюють над відновленням електропостачання

У Закарпатській області через негоду 16 населених пунктів залишились без світла, ще два — підтоплені. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Таким чином, без світла залишилися:

Воловецький район : смт. Жденієво, с. Збини, с. Пашковець, с. Щербовець, с. Буковець, с. Перехресне, с. Розтока, с. Кичирне.

: смт. Жденієво, с. Збини, с. Пашковець, с. Щербовець, с. Буковець, с. Перехресне, с. Розтока, с. Кичирне. Перечинський район : с. Турички, с. Липовець, с. Лікіцари, с. Новоселиця, с.Вільшинки.

: с. Турички, с. Липовець, с. Лікіцари, с. Новоселиця, с.Вільшинки. В.Березнянський район : с.Буківцева,

: с.Буківцева, Перечинський район : с.Туриця

: с.Туриця Воловецький район: с. Підполоззя.

Зазначається, що п’ять аварійних бригад ПрАТ «Закарпаттяобленерго» працюють для відновленням електропостачання, включаючи 16 чоловік та п’ять одиниць техніки.

Тим же часом підтопленими залишаються сільськогосподарські угіддя у Виноградівському районі на площі 60 Га. У с. В.Ком’яти — близько 40 Га., с. Дюла — близько 20 Га.

Раніше повідомлялося, що на Волині «швидка допомога» опинилася у сніговому заметі. Також через складні погодні умови у Львові за два дні впало майже сто дерев.