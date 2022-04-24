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    Думки вголос

    Великдень – свято перемоги людини над смертю

    Радість життя сильніша за страх смерті - Великдень – свято перемоги людини над смертю
    Радість життя сильніша за страх смерті

    Наші загиблі зустрінуть нас на небі. І ми обіймемося з ними, вічно живими, там вже назавжди

    Мовою оригіналу

    Сегодня Пасха.

    В свое время, я начинал, как воинствующий атеист и гордился гордостью атеиста:

    иметь смелость жить и радоваться в бессмысленном мире, пока жалкие, трусливые верующие ищут себе утешение в придуманных сказках.

    И, конечно же, чтобы высмеивать их покачественнее, я решил изучить эти придуманные сказки.

    Так вот ничего более страшного в своей реалистичности, в предельном знании жизни и человека, чем эти сказки, в подлунном мире не существует.

    евангелие демонстрирует такую беспощадную правду про человека, такое пронзительное знание его натуры, одновременно ничтожной и великой, что никакой скепсис атеистов и близко не может сравнится со скепсисом «...этих сказок».

    Я верю, потому, что я скептик. И критик.

    Такой скептик и критик, что резонанс, соответствующий мере моего неверия, я нашел только в вере.

    Вопреки распространенному мнению, разум не ищет знания.

    Разум ищет сомнения.

    А в чем же ему сомневаться?

    Да во внутреннем чувстве художественной правоты сюжета.

    Внутреннее чувство правоты сюжета, как свет, прорывается сквозь все уговоры скептицизма, заключающиеся в том, что идеального не существует, а если существует – то не сбывается.

    Пасха – кульминация сюжета.

    От реализма здесь: предательство, подлость, мучения, смерть, отречение, крах.

    От идеализма: великая надежда, и великая радость – главная для человека и человечества.

    Принято считать, что чувством, противоположным страху, есть смелость.

    Но это не так.

    Смелость, мужество, отвага, стойкость – это средства борьбы со страхом.

    Противоположным страху чувством есть радость.

    Иначе невозможно объяснить, почему жалкие, раздавленные, перепуганные (реальные) люди – апостолы, сломавшиеся после распятия настолько, что боялись подойти к могиле, начинают после Пасхи демонстрировать чудеса стойкости и мужества, выходящие далеко за пределы смелости камикадзе.

    Исторически засвидетельствованные чудеса.

    Что-то они узнали. Что-то они испытали.

    И видно, размер этой радости был таков, что ее хватило им и для последующего восхождения на крест.

    Само чувство вечного ужаса перед небытием, свидетельствует, что нечто вечное существует.

    Сегодня многим страшно. Смерть – не шутка, а черная, парализующая Тень, величиной с пол-мира, наползающая на душу.

    Сегодня у каждого из нас – своя Голгофа.

    Вообще-то она каждый день, но в дни мира человек не всегда ее замечает.

    И именно в столкновении со смертью, с Голгофой, выясняется – насколько ты человек. Тоже – каждый день.

    Так вот Пасха – это День Победы Человека над смертью. День, когда подтверждается, что радость жизни сильнее страха смерти. А это – главное условие существования.

    Такую победу нам нужно одерживать каждый день, но кто не помнит об этом, пока все благополучно, вспомните хотя бы сегодня.

    Я желаю Вам прочувствовать, пережить основное содержание пасхального сюжета.

    Вечной смерти нет.

    Наши погибшие встретят нас на небесах. И мы обнимемся с ними, вечно живыми, там – уже навсегда.

    Вечной смерти нет. Будет встреча.

    А вечная жизнь – вот она

    Джерело: блог Олексія Арестовича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна смерть Україна Великдень 2022 окупація #stoprussia
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    Великдень – свято перемоги людини над смертю