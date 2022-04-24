Великдень – свято перемоги людини над смертю
Наші загиблі зустрінуть нас на небі. І ми обіймемося з ними, вічно живими, там вже назавжди
Мовою оригіналу
Сегодня Пасха.
В свое время, я начинал, как воинствующий атеист и гордился гордостью атеиста:
иметь смелость жить и радоваться в бессмысленном мире, пока жалкие, трусливые верующие ищут себе утешение в придуманных сказках.
И, конечно же, чтобы высмеивать их покачественнее, я решил изучить эти придуманные сказки.
Так вот ничего более страшного в своей реалистичности, в предельном знании жизни и человека, чем эти сказки, в подлунном мире не существует.
евангелие демонстрирует такую беспощадную правду про человека, такое пронзительное знание его натуры, одновременно ничтожной и великой, что никакой скепсис атеистов и близко не может сравнится со скепсисом «...этих сказок».
Я верю, потому, что я скептик. И критик.
Такой скептик и критик, что резонанс, соответствующий мере моего неверия, я нашел только в вере.
Вопреки распространенному мнению, разум не ищет знания.
Разум ищет сомнения.
А в чем же ему сомневаться?
Да во внутреннем чувстве художественной правоты сюжета.
Внутреннее чувство правоты сюжета, как свет, прорывается сквозь все уговоры скептицизма, заключающиеся в том, что идеального не существует, а если существует – то не сбывается.
Пасха – кульминация сюжета.
От реализма здесь: предательство, подлость, мучения, смерть, отречение, крах.
От идеализма: великая надежда, и великая радость – главная для человека и человечества.
Принято считать, что чувством, противоположным страху, есть смелость.
Но это не так.
Смелость, мужество, отвага, стойкость – это средства борьбы со страхом.
Противоположным страху чувством есть радость.
Иначе невозможно объяснить, почему жалкие, раздавленные, перепуганные (реальные) люди – апостолы, сломавшиеся после распятия настолько, что боялись подойти к могиле, начинают после Пасхи демонстрировать чудеса стойкости и мужества, выходящие далеко за пределы смелости камикадзе.
Исторически засвидетельствованные чудеса.
Что-то они узнали. Что-то они испытали.
И видно, размер этой радости был таков, что ее хватило им и для последующего восхождения на крест.
Само чувство вечного ужаса перед небытием, свидетельствует, что нечто вечное существует.
Сегодня многим страшно. Смерть – не шутка, а черная, парализующая Тень, величиной с пол-мира, наползающая на душу.
Сегодня у каждого из нас – своя Голгофа.
Вообще-то она каждый день, но в дни мира человек не всегда ее замечает.
И именно в столкновении со смертью, с Голгофой, выясняется – насколько ты человек. Тоже – каждый день.
Так вот Пасха – это День Победы Человека над смертью. День, когда подтверждается, что радость жизни сильнее страха смерти. А это – главное условие существования.
Такую победу нам нужно одерживать каждый день, но кто не помнит об этом, пока все благополучно, вспомните хотя бы сегодня.
Я желаю Вам прочувствовать, пережить основное содержание пасхального сюжета.
Вечной смерти нет.
Наши погибшие встретят нас на небесах. И мы обнимемся с ними, вечно живыми, там – уже навсегда.
Вечной смерти нет. Будет встреча.
А вечная жизнь – вот она
Джерело: блог Олексія Арестовича