Релігійний скептик Арестович розповів, як зрозумів головну суть Великодня

Велике православне свято підтверджує, що радість життя сильніша за страх смерті

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зізнався, що раніше пишався, що є атеїстом, але тепер розмірковує про Великдень. Про це він написав у Facebook.

Він зазначив, що в сюжеті Великодня водночас поєднуються зрада, підлість, муки, смерть, зречення, крах, а також велика надія і велика радість.

«Інакше неможливо пояснити, чому жалюгідні, розчавлені, перелякані (реальні) люди – апостоли, котрі зламалися після розп'яття настільки, що боялися підійти до могили, починають після Великодня демонструвати чудеса стійкості та мужності, що виходять далеко за межі сміливості камікадзе», – зауважив Арестович.

Разом з тим, радник керівника Офісу Зеленського визнав, що нині багатьом страшно. Адже «смерть – не жарт, а чорна паралізуюча Тінь, величиною з пів світу, що наповзає на душу». При цьому, додав Арестович, у кожного з нас – своя Голгофа. І саме у зіткненні зі смертю, з Голгофою з'ясовується – наскільки кожен із нас є людиною.

«Великдень – це День Перемоги Людини над смертю. День, коли підтверджується, що радість життя сильніша за страх смерті. А це – головна умова існування. Таку перемогу нам потрібно здобувати щодня, але хто не пам'ятає про це, поки все гаразд, згадайте хоча б сьогодні», – заявив Арестович.

Він додав, що «загиблі зустрінуть нас на небі. І ми обіймемося з ними, вічно живими, там уже назавжди».