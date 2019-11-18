На виборах у Білорусі зафіксовано рекордну явку



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Найменшу явку ЦВК зафіксувала в Мінську

Явка на вибори до Палати представників білоруського парламенту склала 77,22%

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Центральну виборчу комісію Білорусі.

Згідно з повідомленням, найменшу явку ЦВК зафіксувала в Мінську (63,26%), найбільшу – в Могильовській області (82,3%).

Нинішня явка у 77,22% більша, ніж на виборах 2008-го, 2012-го та 2016-го років, коли було зафіксовано 74%.

У Білорусі у неділю, 17 листопада, пройшли вибори до Палати представників Національних зборів - нижньої палати парламенту країни.

Протягом дня спостерігачі від опозиції зафіксували 668 порушень, зазначили у кампанії моніторингу за перебігом голосування «Право вибору».

Понад 40% порушень становить невідповідність кількості тих, хто проголосував, у протоколі комісії та за даними спостерігача.

У 30% випадків головою дільничної комісії не було забезпечено належного зберігання скриньки дострокового голосування.

До слова, президент Білорусі Олександр Лукашенко після голосування на парламентських виборах заявив журналістам, що має намір балотуватися на пост президента країни у 2020 і 2025 роках.

Палата представників Національних зборів Білорусі у складі 110 депутатів обирається на чотири роки.