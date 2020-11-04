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    На виборах в американському штаті переміг республіканець, який помер від коронавірусу

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    Республіканській партії доведеться знайти політика, який зможе замінити померлого - На виборах в американському штаті переміг республіканець, який помер від коронавірусу
    Республіканській партії доведеться знайти політика, який зможе замінити померлого

    Девід Анда помер від коронавірусу ще 5 жовтня

    Представник Республіканської партії США Девід Анда, який помер від коронавірусу, переміг на виборах до законодавчих зборів штату Північна Дакота. Про це в середу, 4 листопада, повідомляє The Independent.

    Видання зазначає, що 55-річний політик був госпіталізований з Covid-19 на початку жовтня. Він провів чотири дні в лікарні і 5 жовтня помер.

    «Дострокове голосування почалося за кілька тижнів до смерті республіканця. У підсумку він разом з ще одним своїм однопартійцем Дейвом Нерінгом переміг і був обраний до місцевого законодавчого зібрання від восьмого округу», – йдеться у повідомленні.

    Як зазначає The Independent, всього політик набрав 38% голосів.

    Тепер Республіканській партії доведеться знайти політика, який зможе замінити Андала. При цьому не виключено, що для цього в штаті доведеться провести позачергові вибори.

    Нагадаємо, 3 листопада у США пройшли вибори президента. Згідно з соцопитуваннями, демократ Байден мав перевагу над Трампом у 10%, але попри чисельні прогнози, кандидат від демократів не зміг здобути впевнену перемогу над Трампом.

    За останніми даними, розрив між кандидатами мінімальнийЦе дозволило республіканцю передчасно оголосити про свою перемогу.

    4 листопада під час виступу у Білому домі Трамп заявив, що його показники на виборах свідчать про повну перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати».

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