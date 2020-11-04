На виборах в американському штаті переміг республіканець, який помер від коронавірусу

Девід Анда помер від коронавірусу ще 5 жовтня

Представник Республіканської партії США Девід Анда, який помер від коронавірусу, переміг на виборах до законодавчих зборів штату Північна Дакота. Про це в середу, 4 листопада, повідомляє The Independent.

Видання зазначає, що 55-річний політик був госпіталізований з Covid-19 на початку жовтня. Він провів чотири дні в лікарні і 5 жовтня помер.

«Дострокове голосування почалося за кілька тижнів до смерті республіканця. У підсумку він разом з ще одним своїм однопартійцем Дейвом Нерінгом переміг і був обраний до місцевого законодавчого зібрання від восьмого округу», – йдеться у повідомленні.

Як зазначає The Independent, всього політик набрав 38% голосів.

Тепер Республіканській партії доведеться знайти політика, який зможе замінити Андала. При цьому не виключено, що для цього в штаті доведеться провести позачергові вибори.

Нагадаємо, 3 листопада у США пройшли вибори президента. Згідно з соцопитуваннями, демократ Байден мав перевагу над Трампом у 10%, але попри чисельні прогнози, кандидат від демократів не зміг здобути впевнену перемогу над Трампом.

За останніми даними, розрив між кандидатами мінімальний. Це дозволило республіканцю передчасно оголосити про свою перемогу.

4 листопада під час виступу у Білому домі Трамп заявив, що його показники на виборах свідчать про повну перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати».