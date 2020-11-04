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    Уряд Данії пішов на самоізоляцію через коронавірус в одного з міністрів

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    <span>Кабмін Данії повним складом пішов на самоізоляцію</span> - Уряд Данії пішов на самоізоляцію через коронавірус в одного з міністрів
    Кабмін Данії повним складом пішов на самоізоляцію

    У міністра юстиції країни виявили коронавірус, після чого всі інші міністри самоізолювалися

    Глава уряду Данії Метте Фредерікса і 13 членів кабміну переходять на дистанційну роботу і здадуть тест після того, як у міністра юстиції підтвердили коронавірус. Про це в середу, 4 листопада, повідомляє Європейська правда.

    Увечері напередодні міністр юстиції Нік Хеккеруп повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус і має симптоми.

    Востаннє він особисто зустрічався з колегами минулого тижня. У прес-службі прем'єра повідомляють, що тоді всі члени уряду дотримувалися заходів безпеки.

    На додаток до міністра юстиції, про позитивний тест повідомив також лідер опозиційної Консервативної партії Сорен Папе.

    Напередодні, 3 листопада, в Данії зареєстрували новий рекорд заражень - 1353 при населенні країни - 5,8 млн.

    Як повідомлялося, наприкінці жовтня через погіршення ситуації з епідемією Данія ввела масковий режим і заборонила зустрічі за участю більш ніж 10 осіб.

    Нагадаємо, що у Данії посилили карантин.

    Також з середи, 29 жовтня, в країні вводиться обов'язковий масковий режим в приміщеннях.

    Раніше повідомлялося, що у Мадриді хочуть ввести надзвичайний стан через спалах Covid-19.

    Нагадаємо, що головний санлікар Ляшко пояснив, чому Україна знову не запроваджує жорсткий карантин.

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