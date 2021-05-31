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    У НАТО відреагували на плани Росії створити нові військові з'єднання

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    У НАТО відреагували на плани Росії створити нові військові з'єднання
    Фото: slovoidilo.ua

    Столтенберг наголосив, що Росія продовжує дестабілізувати ситуацію на Донбасі та сході України

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на плани Росії створити на західному кордоні близько 20 нових військових з'єднань. Столтенберг попередив, що НАТО готове захищати своїх союзників. Про це він заявив на онлайн-брифінгу генсека НАТО для преси в Брюсселі.

    «Те, що ми бачимо – це модель поведінки РФ, в рамках якої Росія в останні роки потужно інвестувала в нові військові можливості. Але не тільки це. Росія виявилася готовою застосувати військову силу проти сусідів», – сказав він.

    Столтенберг наголосив, що Росія продовжує дестабілізувати ситуацію на Донбасі та сході України.

    «Це одна з причин, чому НАТО в останні роки підвищило готовність наших сил... Ми демонструємо нашу готовність захищати наших союзників, також проводячи спільні навчання. Але все, що ми робимо, робиться заради оборони», – заявив генсек НАТО.

    Нагадаємо, про створення нових військових з'єднань в західному військовому окрузі оголосили сьогодні в російському Міністерстві оборони. Як пояснили в Москві, нові підрозділи створюють у відповідь на дії НАТО. Гголова Міноборони РФ Сергій Шойгу, уточнив, що це буде відповіддю на активність країн НАТО на чолі з США, які нарощують інтенсивність польотів і присутність бойових кораблів біля російських кордонів.

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    Теги: Росія США НАТО Міноборони саміт Сергій Шойгу Україна Єнс Столтенберг
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    У НАТО відреагували на плани Росії створити нові військові з'єднання