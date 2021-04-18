Ізраїль після тривалої перерви почне приймати іноземних туристів

Сьогодні в’їзд українських туристів до Ізраїлю поки обмежений

Чи зможуть українські мандрівники відвідувати країну

В Ізраїлі нещодавно оголосили, що в травні відкриють країну для вакцинованих іноземних туристів. Про це повідомляє Times of India з посиланням на заяву Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю.

Уточнюється, що в Ізраїлі готуються приймати відвідувачів більш ніж через рік після того, як країна закрила кордони через пандемію коронавірусу. У міністерстві туризму країни заявили, що «обмеженій кількості туристичних груп» буде дозволено в’їзд в країну, починаючи з 23 травня.

Згідно з постановою уряду, окремі відвідувачі будуть допущені на більш пізньому етапі відкриття країни. Також повідомляється, що всі іноземні туристи мають пройти тести на Covid перед посадкою на літак в Ізраїль. Також туристи повинні надати довідку про те, що отримали дві дози вакцини від Covid-19.

В останні місяці Ізраїлю вдалося здійснити достатньо успішну програму вакцинації. Це сприяло тому, щоб вже поетапно відкрити більшість секторів економіки, повідомляє видання.

Міністр охорони здоров’я разом із представниками Міністерства туризму в спільній заяві зазначили: «Після відкриття економіки пора дозволити туризм обережно і виважено».

Коли можна буде їхати в країну українцям

Станом на сьогодні в’їзд до Ізраїлю для громадян України з метою туризму обмежений.

«В’їзд дозволено у виключних випадках, за наявності спеціального дозволу МВС/МЗС Держави Ізраїль», – зазначається на сайті українського МЗС.

Туристичні експерти сьогодні не ризикують прогнозувати дати відкриття Ізраїлю для українських туристів. Насамперед – через невизначеність зі строками вакцинації українців.

«Раніше планувався допуск туристів у квітні, але поки ситуація змінюється швидко, і тому складно спрогнозувати, в який бік – відкриття або продовження режиму закритих кордонів. Останній карантин, який заборонив в’їзд туристам, ввели дуже швидко – за добу-дві», – каже представник однієї з українських турфірм.

За її словами, відкритим залишається питання, чи будуть пускати в Ізраїль тільки суто вакцинованих туристів, або також з наданням негативного тесту на Covid після вакцинації всього ізраїльського населення.

Список країн, куди дозволено в’їжджати туристам з України, поповнив Кіпр. З 1 квітня українці можуть прилетіти на острів для відпочинку, дотримавшись кількох умов, але без необхідності проходити карантин.

До слова, в Ізраїлі в середу, 7 квітня, почали діяти оновлені правила щодо в’їзду з країн з підвищеним ризиком зараження Covid-19, зокрема з України.

Нагадаємо, влада Мальти платитиме туристам до 200 євро.

Джерело: РБК-Україна