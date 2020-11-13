На вихідних в Україні очікується дощ з мокрим снігом

У Києві в суботу та неділю буде хмарно, температура повітря у денні години коливатиметься в межах +5, +6 градусів

Температура повітря вночі знижуватиметься до -3, а вдень підніматиметься у середньому до +6

В Україні 14-15 листопада антициклон ще відганятиме опади і лише по Півночі України атмосферний фронт черкне невеликим дощем і подекуди навіть мокрим снігом. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

«Буде холодненько: вночі -3+4 градуси, вдень +4+9 градусів, на північному сході +2+5 градусів.

На Закарпатті та в Криму +9+13 градусів», – прогнозує метеоролог.

За словами Діденко, у Києві в суботу та неділю буде хмарно, щось трохи покапає і, можливо, навіть політає.

«Температура повітря у денні години коливатиметься в межах +5, +6 градусів», – написала синоптик.

Нагадаємо, народний синоптик дав прогноз, чи буде в Україні сніг на Новий рік.

Як повідомлялося, жовтень 2020-го став одним з найтепліших у світі за весь час спостережень.

До слова, цьогорічний жовтень у Києві став найтеплішим за 140 років.