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    На вихідних в Україні очікується дощ з мокрим снігом

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    <p>У Києві в суботу та неділю буде хмарно, температура повітря у денні години коливатиметься в межах +5, +6 градусів</p> - На вихідних в Україні очікується дощ з мокрим снігом

    У Києві в суботу та неділю буде хмарно, температура повітря у денні години коливатиметься в межах +5, +6 градусів

    Температура повітря вночі знижуватиметься до -3, а вдень підніматиметься у середньому до +6

    В Україні 14-15 листопада антициклон ще відганятиме опади і лише по Півночі України атмосферний фронт черкне невеликим дощем і подекуди навіть мокрим снігом. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

    «Буде холодненько: вночі -3+4 градуси, вдень +4+9 градусів, на північному сході +2+5 градусів.
    На Закарпатті та в Криму +9+13 градусів», – прогнозує метеоролог.

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    За словами Діденко, у Києві в суботу та неділю буде хмарно, щось трохи покапає і, можливо, навіть політає.

    «Температура повітря у денні години коливатиметься в межах +5, +6 градусів», – написала синоптик.

    Нагадаємо, народний синоптик дав прогноз, чи буде в Україні сніг на Новий рік.

    Як повідомлялося, жовтень 2020-го став одним з найтепліших у світі за весь час спостережень.

    До слова, цьогорічний жовтень у Києві став найтеплішим за 140 років.

    Теги: прогноз погоди Facebook повітря дощ Наталка Діденко
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