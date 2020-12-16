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    Економіка та фінанси

    Газ для населення подорожчає: коли і на скільки

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    Олексій Кучеренко - Газ для населення подорожчає: коли і на скільки
    Олексій Кучеренко

    Екс-міністр ЖКГ зробив прогноз ціни на газ на 2021 рік

    Ціни на газ для населення України на початку 2021 року можуть вирости на 10%.

    Такий прогноз озвучив в ефірі телеканалу «Україна 24» екс-міністр з питань житлово-комунального господарства, народний депутат з «Батьківщини» Олексій Кучеренко.

    За його словами, рекордні запаси газу в підземних сховищах України не дають гарантій, що ціни для населення не зростуть:

    «Звичайно, це нічого абсолютно не означає. Коли починають багато розповідати, що закачаний газ, чомусь не говорять – а чий це газ? Закачали певні компанії. Ми не знаємо ціну, не знаємо, що вони далі збираються з цим газом робити – може назад на Європу забирати».

    До слова, в Чернігівській області 88-річній жінці відключили газ через невідомий борг.

     Читайте також: Тарифи на доставку газу. Скільки платять у Європі і скільки в Україні
    Теги: ЖКГ газ тарифи населення
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