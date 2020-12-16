Газ для населення подорожчає: коли і на скільки

Екс-міністр ЖКГ зробив прогноз ціни на газ на 2021 рік

Ціни на газ для населення України на початку 2021 року можуть вирости на 10%.

Такий прогноз озвучив в ефірі телеканалу «Україна 24» екс-міністр з питань житлово-комунального господарства, народний депутат з «Батьківщини» Олексій Кучеренко.

За його словами, рекордні запаси газу в підземних сховищах України не дають гарантій, що ціни для населення не зростуть:

«Звичайно, це нічого абсолютно не означає. Коли починають багато розповідати, що закачаний газ, чомусь не говорять – а чий це газ? Закачали певні компанії. Ми не знаємо ціну, не знаємо, що вони далі збираються з цим газом робити – може назад на Європу забирати».

До слова, в Чернігівській області 88-річній жінці відключили газ через невідомий борг.