На війні загинув ведучий телеканалу М2 Карім Гуламов

Карім Гуламов став широко відомим у 2018 році як ведучий Військового хіт-параду на каналі М2

Ведучий Хіт параду на музичному телеканалі М2 Карім Гуламов загинув на фронті. Про це повідомляється на сторінці каналу у Facebook.

«Клята війна забирає найкращих. Світла пам‘ять Герою. Спочивай з миром, Друже», – сказано у повідомленні.

Тим часом на сторінці Каріма Гуламова у Facebook ширяться слова співчуття. Друзі та колеги згадують ведучого як надзвичайно позитивного та відважного чоловіка.

Смерть Карімова також підтвердила Оля Цибульська на сторінці в Instagram. Вона подякувала захиснику та своєму покійному колезі за допомогу у порятунку її батьків з Ірпеня.

«Мій золотий друже. Моє серце на шматки. Я не хочу вірити, що більше не почую і не обійму. Дякую за твій подвиг, за те що закрив нас собою. Дякую за допомогу у врятуванні батьків з Ірпеня, за твої прохання „посміхайся квітка, бо даєш мені сил.«. Я чекаю тебе з борщем досі. Я обіцяла приготувати на всіх твоїх хлопців і обійматись, коли повернешся. Я обіцяю пам’ятати тебе все життя і молитись за тебе. І борщ обіцяю. Ми зустрінемось, як і домовлялись.Я навіть на небі знайду для тебе буряк.Спи, друже. Україна переможе! Бо за неї стоять такі неймовірні люди як ти. Героям Слава. Люблю і не хочу вірити», – написала артистка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Оля Цибульська (@cybulskaya)

26 липня Гуламову мало виповнитися 35 років.

Карім Гуламов став широко відомим у 2018 році як ведучий Військового хіт-параду на каналі М2.

Він працював разом з Андрієм Антоненком «Ріффмастером», брав участь у громадянських акціях тощо.

Гуламов був мешканцем Обухова (вчився там у школі) й Ірпеня на Київщині.

Раніше служив у 73-му центрі спецоперацій. Після повномасштабного російського вторгнення знову став на захист України.