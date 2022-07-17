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    Політика

    Президент вимагає призначити голову САП та керівника НАБУ

    Зеленський закликав призначити главу САП та запустити конкурс для обрання очільника НАБУ - Президент вимагає призначити голову САП та керівника НАБУ
    Зеленський закликав призначити главу САП та запустити конкурс для обрання очільника НАБУ
    фото: Офіс президента

    Зеленський доручив прем’єр-міністру України активізувати процес запуску відповідного конкурсу

    Президент Володимир Зеленський заклика конкурсну комісію призначити голову САП та призначити конкурс на посаду керівника НАБУ. Про це Зеленський сказав у своєму традиційному вечірньому зверненні до українців.

    «Хочу, щоб мене сьогодні почули й усі, від кого залежить надзвичайно чутливе питання призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Моя позиція як президента України – конкурс, який відбувся, має привести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника», – заявив президент.

    Він зазначив, що відповідна людина обрана, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення.

    «Чому це питання чутливе? Відповідь очевидна. Без повноцінного керівника такої інституції неможливе і її повноцінне функціонування. До речі, те саме стосується й Національного антикорупційного бюро України. Строк повноважень попереднього керівника завершився», – пояснив Зеленський.

    Президент повідомив, що має відбутися конкурсна процедура для відбору нового очільника НАБУ. Зеленський доручив прем’єр-міністру України активізувати процес запуску відповідного конкурсу.

    «Я знаю, що працівники антикорупційної інфраструктури і в цей час, і в таких умовах виконують свої обов’язки. Більше того, вони беруть участь і в обороні нашої держави. Зокрема, сім працівників НАБУ були відзначені державними нагородами після 24 лютого. Однак повний функціонал будь-якого державного органу може використовуватися тільки тоді, коли є ефективний керівник. Отже, цей конкурс також надзвичайно важливий», – підкреслив глава держави.

    Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський відсторонив від виконання обов'язків Генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.

    Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський начебто має намір звільнити з посади голови Служби безпеки України Івана Баканова через низку невдалих операцій і втрат у Херсоні.

    Згодом Зеленський заявив, що не планує змінювати керівника СБУ і якби хотів звільнити Івана Баканова, то давно б це зробив. А наразі підстав для цього немає.

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    Теги: росія окупанти СБУ НАБУ війна конкурс САП Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Президент вимагає призначити голову САП та керівника НАБУ