На Волині отруїлися гості весілля, шестеро госпіталізовані



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Поліція порушила кримінальну справу за фактом отруєння людей

Постраждалі перебувають у Львівській обласній інфекційній лікарні

Минулими вихідними на весіллі в одному з сіл Ківерцівського району Волинської області отруїлися гості. До лікарні госпіталізували шістьох громадян. Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції в середу, 1 серпня.

Відзначається, що святкування проходило в одному з розважальних закладів району. Постраждалі перебувають у Львівській обласній інфекційній лікарні. Загрози їхньому життю немає.

«За цим фактом слідчі почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту, досудове розслідування триває», - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що в Києві кількість постраждалих від отруєння шаурмою зросла до 50 людей. Найбільше випадків захворювання пов'язані з вживанням шаурми, придбаної в МАФі (автопричіп Купава) біля метро Дарниця і в МАФі біля кафе «Річковий порт» на Поштовій площі.