Масове отруєння шаурмою: у лікарнях Києва вже 50 людей



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Наразі встановлюють всі обставини отруєння

У Києві до лікарень потрапили 50 осіб з інфекційними отруєннями після вживання шаурми. Про це повідомив начальник Головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів у Києві Олег Рубан.

«Станом на зараз, отруєних вже 50 осіб. Наразі проводяться дії зі встановлення всіх обставин отруєння. Ті місця, де відбувався продаж, вже закриті і не працюють. Відомо, що продаж шаурми відбувався територіально на станціях метро «Лісова», «Дарниця», «Оболонь» і «Поштова площа», - розповів він РБК-Україна.

Починаючи з 1 серпня, співробітники Держпродспоживслужби проводитимуть рейди з перевірки всіх локацій, де продаються подібні продукти.

Раніше повідомлялося, що у Києві госпіталізували до лікарень понад 37 осіб з інфекційними отруєннями після вживання шаурми.

Поліція Києва розпочала розслідування за фактом масового отруєння людей.