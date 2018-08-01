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    Масове отруєння шаурмою: у лікарнях Києва вже 50 людей

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    Масове отруєння шаурмою: у лікарнях Києва вже 50 людей

    Наразі встановлюють всі обставини отруєння

    У Києві до лікарень потрапили 50 осіб з інфекційними отруєннями після вживання шаурми. Про це повідомив начальник Головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів у Києві Олег Рубан.

    «Станом на зараз, отруєних вже 50 осіб. Наразі проводяться дії зі встановлення всіх обставин отруєння. Ті місця, де відбувався продаж, вже закриті і не працюють. Відомо, що продаж шаурми відбувався територіально на станціях метро «Лісова», «Дарниця», «Оболонь» і «Поштова площа», - розповів він РБК-Україна.

    Починаючи з 1 серпня, співробітники Держпродспоживслужби проводитимуть рейди з перевірки всіх локацій, де продаються подібні продукти.

    Раніше повідомлялося, що у Києві госпіталізували до лікарень понад 37 осіб з інфекційними отруєннями після вживання шаурми.

    Поліція Києва розпочала розслідування за фактом масового отруєння людей.

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