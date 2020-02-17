На Закарпатті чоловік вкрав у поліцейських мотоцикл і заховав його у своїй спальні
Чоловік викрав автомобіль зі спеціального майданчика, яких охоронявся поліцієюУ Тячівському відділку поліції Закарпатської області вночі 15 лютого зі спеціального майданчика, яких охоронявся, викрали мотоцикл.
Про це повідомляє пресслужба поліції Закарпатської області.
Викрадач зняв фрагмент металевої огорожі, через яку і вивіз мотоцикл. Потім він затягнув транспортний засіб у свою спальню, де й сховав.
Після проведення першочергових оперативно-пошукових заходів працівники Тячівського відділу поліції розшукали транспортний засіб та чоловіка, який причетний до злочину.
«Ним виявися 40-річний раніше судимий житель Тячева. Викрадений мотоцикл він сховав у спальній кімнаті, за місцем свого проживання», - зазначили правоохоронці та показали, як це виглядало.
Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
Двоколісний транспортний засіб вилучено. З причетним до злочину зараз працюють слідчі. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у злочині та готується клопотання щодо обрання запобіжного заходу.