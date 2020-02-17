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    На Закарпатті чоловік вкрав у поліцейських мотоцикл і заховав його у своїй спальні

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    Поліцейські Тячівщини викрили місцевого жителя у незаконному заволодінні транспортним засобом - На Закарпатті чоловік вкрав у поліцейських мотоцикл і заховав його у своїй спальні
    Поліцейські Тячівщини викрили місцевого жителя у незаконному заволодінні транспортним засобом
    Фото: Нацполіція

    Чоловік викрав автомобіль зі спеціального майданчика, яких охоронявся поліцією

    У Тячівському відділку поліції Закарпатської області вночі 15 лютого зі спеціального майданчика, яких охоронявся, викрали мотоцикл.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Закарпатської області.

    Викрадач зняв фрагмент металевої огорожі, через яку і вивіз мотоцикл. Потім він затягнув транспортний засіб у свою спальню, де й сховав.

    Після проведення першочергових оперативно-пошукових заходів працівники Тячівського відділу поліції розшукали транспортний засіб та чоловіка, який причетний до злочину.

    «Ним виявися 40-річний раніше судимий житель Тячева. Викрадений мотоцикл він сховав у спальній кімнаті, за місцем свого проживання», - зазначили правоохоронці та показали, як це виглядало.

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    На Закарпатті чоловік вкрав у поліцейських мотоцикл і заховав його у своїй спальні
    На Закарпатті чоловік вкрав у поліцейських мотоцикл і заховав його у своїй спальні
    На Закарпатті чоловік вкрав у поліцейських мотоцикл і заховав його у своїй спальні
    Фото: Нацполіція

    Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального  кодексу України.

    Двоколісний транспортний засіб вилучено. З причетним до злочину зараз працюють слідчі. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у злочині та готується клопотання щодо обрання запобіжного заходу.

    кримінал Закарпаття автомобіль чоловік мотоцикл
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