На Закарпатті чоловік вкрав у поліцейських мотоцикл і заховав його у своїй спальні



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Поліцейські Тячівщини викрили місцевого жителя у незаконному заволодінні транспортним засобом Фото: Нацполіція

Чоловік викрав автомобіль зі спеціального майданчика, яких охоронявся поліцією

У Тячівському відділку поліції Закарпатської області вночі 15 лютого зі спеціального майданчика, яких охоронявся, викрали мотоцикл.

Про це повідомляє пресслужба поліції Закарпатської області.

Викрадач зняв фрагмент металевої огорожі, через яку і вивіз мотоцикл. Потім він затягнув транспортний засіб у свою спальню, де й сховав.

Після проведення першочергових оперативно-пошукових заходів працівники Тячівського відділу поліції розшукали транспортний засіб та чоловіка, який причетний до злочину.

«Ним виявися 40-річний раніше судимий житель Тячева. Викрадений мотоцикл він сховав у спальній кімнаті, за місцем свого проживання», - зазначили правоохоронці та показали, як це виглядало.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Двоколісний транспортний засіб вилучено. З причетним до злочину зараз працюють слідчі. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у злочині та готується клопотання щодо обрання запобіжного заходу.