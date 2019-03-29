В Одесі 8-річна дитина померла під час видалення аденоїдів



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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

В Одесі поліція розслідує причини смерті 8-річного хлопчика під час операції з видалення аденоїдів.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Одеської області.

Як зазначили в поліції області, з міської лікарні до Подільського відділу поліції надійшло повідомлення, що в хірургічному відділенні, не виходячи з «анестезуючого стану», після проведення операції помер хлопчик.

Його тіло направили в Одеське бюро судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, опитали медичний персонал і родичів хлопчика.