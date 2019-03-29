  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі 8-річна дитина померла під час видалення аденоїдів

    • Розсилка
    В Одесі 8-річна дитина померла під час видалення аденоїдів

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

    В Одесі поліція розслідує причини смерті 8-річного хлопчика під час операції з видалення аденоїдів.

    Про це повідомив відділ комунікації поліції Одеської області.

    Як зазначили в поліції області, з міської лікарні до Подільського відділу поліції надійшло повідомлення, що в хірургічному відділенні, не виходячи з «анестезуючого стану», після проведення операції помер хлопчик.

    Його тіло направили в Одеське бюро судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

    За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, опитали медичний персонал і родичів хлопчика.

    поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ