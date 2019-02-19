На Закарпатті дерево вбило 17-річного хлопця



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У селі Вільховиця під час спиляння деревини бензопилою одне з дерев впало на місцевого мешканця, внаслідок чого хлопець отримав пошкодження, які виявилися несумісними з життям

У Закарпатській області під час спиляння деревини 17-річний хлопець загинув внаслідок падіння на нього дерева. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

«Надійшло повідомлення 18 лютого о 15.44 від лікаря дитячої обласної клінічної лікарні в Мукачеве про те, що було госпіталізовано 17-річного хлопця з травмами, отриманими внаслідок падіння на нього дерева», - зазначили у поліції.

На місці події поліція встановила, що в селі Вільховиця під час спиляння деревини бензопилою одне з дерев впало на місцевого мешканця, внаслідок чого хлопець отримав пошкодження, які виявилися несумісними з життям.

За даними поліції, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України з поміткою «нещасний випадок».