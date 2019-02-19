Затримано винуватця жахливої ДТП, якого розшукували 1,5 року



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Чоловік у стані алкогольного сп’яніння керував автомобілем «Ягуар» Фото: Нацполіція

Чоловік у стані алкогольного сп’яніння скоїв наїзд на двох пішоходів

Столичні правоохоронці затримали зловмисника, яка перебував у розшуку за вчинення ДТП у липні 2017 року у Києві. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Автопригода трапилася на проспекті Науки Голосіївського району столиці. Чоловік, 1972 року народження, у стані алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем «Ягуар», виїхав на смугу зустрічного руху та збив двох чоловіків.

У результаті зіткнення один із пішоходів отримав травми середньої тяжкості, а іншому - ампутували ногу. Крім того, з місця події зловмисник намагався втекти.

Після вчинення ДТП правопорушника доставили до лікарні для отримання біологічних зразків для встановлення алкогольного або наркотичного сп’яніння. Однак зловмисник із медичного закладу втік.

Як розповів начальник відділення слідчого управління Анатолій Андросович, чоловік після втечі перетнув кордон України та тривалий час перебував на території Російської Федерації. Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на затримання водія: «Ініціатору автопригоди заочно повідомили про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 135 (Залишення в небезпеці) та частиною другою статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Зловмисника оголосили у розшук».

15 лютого правоохоронці отримали інформацію щодо перебування підозрюваного на території України. Поліцейські затримати чоловіка на території Голосіївського району столиці.

«Суд обрав фігурантові міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого», - додав Андросович.

Як повідомлялося, 19 лютого в Києві сталася ДТП: Volkswagen Touareg врізався в Audi Q7.