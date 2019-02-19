На Київщині затримано вимагачів, які влаштували стрілянину



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Вилучені пістолет та гільзи направлені на проведення експертизи Фото: Нацполіція

Молодики увірвалися до приватного будинку і вимагали гроші

До будинку 37-річної жительки села Рудня Броварського району увірвалися двоє чоловіків і влаштували стрілянину, вимагаючи повернути надуманий борг. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Встановлено, що двоє чоловіків близько першої години ночі у приватному будинку з невідомої зброї здійснили два постріли у стелю та у підлогу. Вони вимагали у господарів повернути гроші.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції, експерти. Там працівники поліції виявили дві гільзи.

Під час розшукових заходів оперативники встановили осіб та їхнє місцеперебування. Затримали нападників у порядку ст. 208 КПК України.

Ними виявилися 31 та 33-річного віку жителі Броварського району. При проведенні невідкладного обшуку за місцем проживання одного з фігурантів поліція виявила та вилучила вогнепальну зброю. Щодо походження пістолету зловмисник відомостей не надав.

Вилучені пістолет та гільзи направлені на проведення експертизи.

За даним фактом відкриті два кримінальних провадження за ч. 2 ст. 189 (вимагання) ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.