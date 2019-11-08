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    На Миколаївщині чиновники привласнили 3 млн, виділені на ремонт доріг

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    <p>Правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує проведення оборудки</p> - На Миколаївщині чиновники привласнили 3 млн, виділені на ремонт доріг

    Правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує проведення оборудки

    Фото: пресцентр СБУ

    В актах виконаних робіт посадовці «затвердили» завідомо неправдиві дані про кількість задіяної на об’єктах техніки та робітників

    СБУ викрила посадовців Служби автомобільних доріг Миколаївщини і місцевого облавтодору на привласненні майже 3 мільйонів гривень, виділених на ремонт у регіоні шляхів загального користування.

    Про це 8 листопада повідомляє пресцентр СБУ.

    «Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що у поточному році чиновники уклали угоди з комерційними структурами на здійснення дорожніх робіт на суму 12 мільйонів гривень. В актах виконаних робіт посадовці «затвердили» завідомо неправдиві дані про кількість задіяної на об’єктах техніки та робітників. Це дозволило зловмисникам привласнити майже 3 мільйони гривень державних коштів», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що під час слідчих дій в адміністративних приміщеннях Служби автомобільних доріг, Миколаївського облавтодору, в офісах комерційних структур та за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує проведення оборудки.

    У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 191 Кримінального кодексу України, триває досудове слідство для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до привласнення державних коштів. 

    Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України блокували у Чернівецькій області масштабний механізм незаконного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, який завдав державі збитки мінімум на 3 мільйони гривень.

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