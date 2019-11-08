На Миколаївщині чиновники привласнили 3 млн, виділені на ремонт доріг
Правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує проведення оборудки
В актах виконаних робіт посадовці «затвердили» завідомо неправдиві дані про кількість задіяної на об’єктах техніки та робітників
СБУ викрила посадовців Служби автомобільних доріг Миколаївщини і місцевого облавтодору на привласненні майже 3 мільйонів гривень, виділених на ремонт у регіоні шляхів загального користування.
Про це 8 листопада повідомляє пресцентр СБУ.
«Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що у поточному році чиновники уклали угоди з комерційними структурами на здійснення дорожніх робіт на суму 12 мільйонів гривень. В актах виконаних робіт посадовці «затвердили» завідомо неправдиві дані про кількість задіяної на об’єктах техніки та робітників. Це дозволило зловмисникам привласнити майже 3 мільйони гривень державних коштів», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що під час слідчих дій в адміністративних приміщеннях Служби автомобільних доріг, Миколаївського облавтодору, в офісах комерційних структур та за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує проведення оборудки.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 191 Кримінального кодексу України, триває досудове слідство для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до привласнення державних коштів.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України блокували у Чернівецькій області масштабний механізм незаконного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, який завдав державі збитки мінімум на 3 мільйони гривень.