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    Першим заступником голови Закарпатської ОДА призначають людину з кримінальним минулим

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    Мирослав Білецький - Першим заступником голови Закарпатської ОДА призначають людину з кримінальним минулим
    Мирослав Білецький
    Фото: Новини Закарпаття

    Кандидат на посаду був засуджений за бійку в одному з місцевих кафе на Виноградівщині

    Серед заступників нового голови Закарпатської ОДА є людина із судимістю. На це звертають увагу місцеві ЗМІ. Мова йде про кандидата на посаду першого заступника Мирослава Білецького.

    За словами очільника облдержадміністрації Анатолія Полоскова, Білецький «блискуче пройшов всі співбесіди і кадрову комісію, і отримав погодження від керівництва Офісу Президента на призначення першим заступником!» 

    Однак, відомо, що у 1999 році Білецький був засуджений за бійку в одному з місцевих кафе. Згідно судового вироку, бійку кваліфікували як хуліганські дії: завдані легкі тілесні ушкодження, використаний кастет або інший тупий предмет, а також підручні засоби, а також зламані двері та замки, викрадений алкоголь з бару та розбите авто.

    Також у справі йдеться про вимагання грошей у доларах та погрожування газовим балоном.

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    Першим заступником голови Закарпатської ОДА призначають людину з кримінальним минулим
    Першим заступником голови Закарпатської ОДА призначають людину з кримінальним минулим
    Першим заступником голови Закарпатської ОДА призначають людину з кримінальним минулим
    Першим заступником голови Закарпатської ОДА призначають людину з кримінальним минулим
    Першим заступником голови Закарпатської ОДА призначають людину з кримінальним минулим

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    Теги: ЗМІ суд кримінал Закарпаття чиновник
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