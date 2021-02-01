Першим заступником голови Закарпатської ОДА призначають людину з кримінальним минулим

Кандидат на посаду був засуджений за бійку в одному з місцевих кафе на Виноградівщині

Серед заступників нового голови Закарпатської ОДА є людина із судимістю. На це звертають увагу місцеві ЗМІ. Мова йде про кандидата на посаду першого заступника Мирослава Білецького.

За словами очільника облдержадміністрації Анатолія Полоскова, Білецький «блискуче пройшов всі співбесіди і кадрову комісію, і отримав погодження від керівництва Офісу Президента на призначення першим заступником!»

Однак, відомо, що у 1999 році Білецький був засуджений за бійку в одному з місцевих кафе. Згідно судового вироку, бійку кваліфікували як хуліганські дії: завдані легкі тілесні ушкодження, використаний кастет або інший тупий предмет, а також підручні засоби, а також зламані двері та замки, викрадений алкоголь з бару та розбите авто.

Також у справі йдеться про вимагання грошей у доларах та погрожування газовим балоном.

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