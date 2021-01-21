Зелена кар'єра Скічка: від шоумена, який вів корпоративи, до очільника Черкаської ОДА

Успіхів 29-річному державному чиновнику!

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Зелёная карьера или социальный лифт от Зеленского. Кабмин одобрил кандидатуру Александра Скичко на должность главы Черкасской ОГА. Красава! Удачи на новом поприще 29-летнему госчиновнику! Еще 2 года назад он был шоуменом и вёл корпоративы, вчера был уже «слугой народа» и членом украинской делегации в ПАСЕ, но правда ничем эффективным не запомнился. И это не помешало ему стать главой области. Шикарная карьера. Впору рассказывать не об американской мечте, а об украинской. Но эта история показывает, что Украина в надежных, опытных и компетентных руках. Но это не точно. А область... Ее немного жаль. Ну, посмотрим, что с ней будет.

И остается ещё один вопрос, на который нет ответа. Захотят ли на следующей неделе слуги лишить мандата Скичко, как это требует закон? Потому что если они поставят на голосование лишение его мандата и проголосуют, то выборы таки состоятся в последнее воскресенье марта. А если не поставят на голосование, то выборы будут лишь в октябре. Во втором варианте округ останется без депутата до октября. Но это может смутить лишь избирателей, а не «слуг». Потому что все соцопросы показывают, что кандидат от Зеленского гарантированно проиграет там. Наелись избиратели Черкасчины и «конца эпохи бедности» и всего остального. А слуг пугает очередной проигрыш на выборах.

Вот и посмотрим, что для Зеленского важнее – права избирателей или собственные интересы, при которых выборы ему не нужны. И ответ на этот вопрос скоро узнаем. Я ставлю на то, что выборы оттянут на октябрь. Потому что глядя на рейтинги и соцопросы страшно «слугам» их проводить весной. Очень страшно.

Джерело: блог Борислава Берези

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