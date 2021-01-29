На Вінниччині громадам повернули вісім гектарів землі, загальною вартістю 1 млн грн

Завдяки роботі прокуратури до вінницьких громад повернули 8 гектарів землі

Представництво інтересів держави у питанні земельних відносин є одним з пріоритетних напрямків роботи органів прокуратури Вінниччини. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, завдяки втручанню прокурорів у комунальну власність сільських громад у Немирівському та Ямпільському районах повернуто понад 8 га землі загальною вартістю понад 1 млн грн.

За сприяння Немирівської місцевої прокуратури виконано рішення Немирівського районного суду за заявами місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Мельниківської сільської ради.

Суд ухвалив рішення про визнання відумерлою спадщиною двох земельних ділянок: одна площею 3,9 га та вартістю 483 тис. гривень, друга – площею 2,3 га та вартістю 283 тис. гривень.

Також за сприяння Могилів-Подільської місцевої прокуратури виконано рішення Господарського суду Вінницької області за позовом місцевої прокуратури до сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю на Ямпільщині.

Суд зобов’язав підприємство звільнити самовільно зайняту частину земельної ділянки площею 2,2 га та вартістю 275 тис. гривень.

Землі повернуто у власність місцевих громад.

Нагадаємо, що вінничанка продала землю та завдала державі збитків на 400 тисяч грн.