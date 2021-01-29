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    На Вінниччині громадам повернули вісім гектарів землі, загальною вартістю 1 млн грн

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    Землі повернуто у власність місцевих громад - На Вінниччині громадам повернули вісім гектарів землі, загальною вартістю 1 млн грн
    Землі повернуто у власність місцевих громад
    Фото з відкритих джерел

    Завдяки роботі прокуратури до вінницьких громад повернули 8 гектарів землі

    Представництво інтересів держави у питанні земельних відносин є одним з пріоритетних напрямків роботи органів прокуратури Вінниччини. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    Так, завдяки втручанню прокурорів у комунальну власність сільських громад у Немирівському та Ямпільському районах повернуто понад 8 га землі загальною вартістю понад 1 млн грн.

    За сприяння Немирівської місцевої прокуратури виконано рішення Немирівського районного суду за заявами місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Мельниківської сільської ради.

    Суд ухвалив рішення про визнання відумерлою спадщиною двох земельних ділянок: одна площею 3,9 га та вартістю 483 тис. гривень, друга – площею 2,3 га та вартістю 283 тис. гривень.

    Також за сприяння Могилів-Подільської місцевої прокуратури виконано рішення Господарського суду Вінницької області за позовом місцевої прокуратури до сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю на Ямпільщині.

    Суд зобов’язав підприємство звільнити самовільно зайняту частину земельної ділянки площею 2,2 га та вартістю 275 тис. гривень.

    Землі повернуто у власність місцевих громад.

    Нагадаємо, що вінничанка продала землю та завдала державі збитків на 400 тисяч грн.

    Теги: суд земля Вінниця Вінниччина
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