В Україні сьогодні значно потеплішає: місцями до +18



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У Києві 3 березня вдень без опадів, температура 12-14° тепла

Невеликий дощ у вівторок можливий лише на Закарпатті та в Карпатах

В Україні у вівторок, 3 березня, синоптики майже не прогнозують опадів, температура вдень підвищиться до 18° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«3 березня в Україні хмарно з проясненнями. Вночі в північній частині, більшості центральних і Харківській областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах невеликий дощ; на решті території без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла; вдень 10-15°, у південних областях до 18°», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні вночі можливий невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.