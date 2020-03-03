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    Події в Україні

    В Україні сьогодні значно потеплішає: місцями до +18

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    У Києві 3 березня вдень без опадів, температура 12-14&deg; тепла - В Україні сьогодні значно потеплішає: місцями до +18
    У Києві 3 березня вдень без опадів, температура 12-14° тепла

    Невеликий дощ у вівторок можливий лише на Закарпатті та в Карпатах

    В Україні у вівторок, 3 березня, синоптики майже не прогнозують опадів, температура вдень підвищиться до 18° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «3 березня в Україні хмарно з проясненнями. Вночі в північній частині, більшості центральних і Харківській областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах невеликий дощ; на решті території без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла; вдень 10-15°, у південних областях до 18°», - зазначається у повідомленні.

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    У Києві сьогодні вночі можливий невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна
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