Вікна зачинити, під деревами не ходити: у Києві оголошено штормове попередження



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Фахівці дали рекомендації, як поводитися під час сильного вітру

Протягом доби 2 березня у Києві та області очікуються пориви вітру 15-20м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

Фахівці закликають мешканців міста та столичного регіону бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань цивільного захисту Київської міської держадміністрації рекомендує при падінні дерев чи гілок, травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Нагадаємо, у понеділок, 2 березня, синоптики оголосили про штормове попередження по всій території України, окрім східних регіонів.

У Києві в цей день синоптики прогнозують опади. Температура повітря вдень підвищиться до 6...8 градусів тепла, а вночі буде 2...4.