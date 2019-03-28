На Закарпатті СБУ блокувала нелегальну міграцію до ЄС



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Фото: ssu.gov.ua

Двоє жителів регіону намагалися незаконно переправити через державний кордон 11 громадян однієї з країн Центральної Азії

Співробітники Служби безпеки України блокували у Закарпатській області протиправну міграцію іноземців до країн ЄС. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що двоє жителів регіону намагалися незаконно переправити через державний кордон 11 громадян однієї з країн Центральної Азії. Зловмисники планували переправити іноземців поза встановленими пунктами пропуску, що розміщуються у гірській місцевості.

Правоохоронці затримали двох фігурантів справи та нелегалів під час спроби незаконного перетину держкордону України.

Вирішується питання щодо оголошення організаторам протиправної діяльності підозри в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Фото: ssu.gov.ua

Заходи з викриття зловмисників проводились спільно з прикордонниками під процесуальним керівництвом прокуратури.