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    На Закарпатті СБУ блокувала нелегальну міграцію до ЄС

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    На Закарпатті СБУ блокувала нелегальну міграцію до ЄС
    Фото: ssu.gov.ua

    Двоє жителів регіону намагалися незаконно переправити через державний кордон 11 громадян однієї з країн Центральної Азії

    Співробітники Служби безпеки України блокували у Закарпатській області протиправну міграцію іноземців до країн ЄС. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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    Оперативники спецслужби встановили, що двоє жителів регіону намагалися незаконно переправити через державний кордон 11 громадян однієї з країн Центральної Азії. Зловмисники планували переправити іноземців поза встановленими пунктами пропуску, що розміщуються у гірській місцевості.

    Правоохоронці затримали двох фігурантів справи та нелегалів під час спроби незаконного перетину держкордону України.

    Вирішується питання щодо оголошення організаторам протиправної діяльності підозри в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.

    Тривають невідкладні слідчі дії.

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    Заходи з викриття зловмисників проводились спільно з прикордонниками під процесуальним керівництвом прокуратури.

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