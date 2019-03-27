В українському порту знайшли ракетний комплекс РФ, його передадуть ЗСУ



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СБУ спільно з військовою прокуратурою під час інвентаризації знайшли в одному з морських портів України «ракети зенітно-ракетного комплексу С-125 класу «земля-повітря» у повному обладунку»

Під час перевірки в одному з українських морпортів виявили 36 зенітних ракет у складі російського комплексу С-125 «Печора». Тепер знахідку віддадуть на озброєння ЗСУ. Про це на засіданні уряду у середу розповів головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

За його словами, СБУ спільно з військовою прокуратурою під час інвентаризації знайшли в одному з морських портів України «ракети зенітно-ракетного комплексу С-125 класу «земля-повітря» у повному обладунку».

Матіос розповів, що суд вже арештував ці ракети як предмети порушення митних правил.

«Зазначене майно і боєприпаси і ракетний комплекс пропонується уряду шляхом видачі розпорядження передати до Збройних сил України. Лист про необхідність такого озброєння в ресурсі нашої армії є за підписом міністра оброни України», - зазначив прокурор.

Він наголосив, що в разі відповідного розпорядження Кабміну ЗСУ отримають «буквально найближчого тижня сучасний ракетно-зенітний комплекс у складі цілого дивізіону придатних для використання і бойового застосування ракет російського комплексу «Печора».

Присутній на засіданні генпрокурор Юрій Луценко додав, що таких ракет знайдено 36 штук.

Пізніше у Facebook голова ГПУ зазначив, що уряд цю пропозицію підтримав.

«Злагоджена робота СБУ та ГПУ дозволила сьогодні Кабінету міністрів України передати ракети для потреб ЗСУ», - написав Луценко і опублікував відео ЗРК, взяте в росіян.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що російське командування на Донбасі ретельно готує артилерійські та мінометні підрозділи гібридної армії. На полігонах тимчасово окупованих територій проводяться практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів.

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Джерело: Українська правда