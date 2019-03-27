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    В українському порту знайшли ракетний комплекс РФ, його передадуть ЗСУ

    • Розсилка
    В українському порту знайшли ракетний комплекс РФ, його передадуть ЗСУ

    СБУ спільно з військовою прокуратурою під час інвентаризації знайшли в одному з морських портів України «ракети зенітно-ракетного комплексу С-125 класу «земля-повітря» у повному обладунку»

    Під час перевірки в одному з українських морпортів виявили 36 зенітних ракет у складі російського комплексу С-125 «Печора». Тепер знахідку віддадуть на озброєння ЗСУ. Про це на засіданні уряду у середу розповів головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

    За його словами, СБУ спільно з військовою прокуратурою під час інвентаризації знайшли в одному з морських портів України «ракети зенітно-ракетного комплексу С-125 класу «земля-повітря» у повному обладунку».

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    Матіос розповів, що суд вже арештував ці ракети як предмети порушення митних правил.

    «Зазначене майно і боєприпаси і ракетний комплекс пропонується уряду шляхом видачі розпорядження передати до Збройних сил України. Лист про необхідність такого озброєння в ресурсі нашої армії є за підписом міністра оброни України», - зазначив прокурор.

    Він наголосив, що в разі відповідного розпорядження Кабміну ЗСУ отримають «буквально найближчого тижня сучасний ракетно-зенітний комплекс у складі цілого дивізіону придатних для використання і бойового застосування ракет російського комплексу «Печора».

    Присутній на засіданні генпрокурор Юрій Луценко додав, що таких ракет знайдено 36 штук.

    Пізніше у Facebook голова ГПУ зазначив, що уряд цю пропозицію підтримав.

    «Злагоджена робота СБУ та ГПУ дозволила сьогодні Кабінету міністрів України передати ракети для потреб ЗСУ», - написав Луценко і опублікував відео ЗРК, взяте в росіян.

    Напередодні військова розвідка повідомляла, що російське командування на Донбасі ретельно готує артилерійські та мінометні підрозділи гібридної армії. На полігонах тимчасово окупованих територій проводяться практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів.

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    Джерело: Українська правда

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