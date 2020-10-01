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    На Закарпатті СБУ викрила ввезення росіянином зброї в Україну

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    Тривають слідчі дії - На Закарпатті СБУ викрила ввезення росіянином зброї в Україну
    Тривають слідчі дії

    Росіянин намагався її приховати у дитячих іграшках

    У Закарпатській області Служба безпеки України викрила громадянина Російської Федерації при спробі ввезення в країну вогнепальної зброї. Про це повідомляє прес-служба відомства.

    Як повідомляється, при проходженні митного контролю в мікроавтобусі, серед особистих речей росіянина, правоохоронці виявили два пістолети-кулемети марки CZ SCORPION EVO 3S1.

    За даним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Тривають слідчі дії.

    Нагадаємо, що СБУ ліквідувала чергову потужну «ботоферму».

    СБУ контрабанда зброя
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