На Закарпатті СБУ викрила ввезення росіянином зброї в Україну
Росіянин намагався її приховати у дитячих іграшках
У Закарпатській області Служба безпеки України викрила громадянина Російської Федерації при спробі ввезення в країну вогнепальної зброї. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Як повідомляється, при проходженні митного контролю в мікроавтобусі, серед особистих речей росіянина, правоохоронці виявили два пістолети-кулемети марки CZ SCORPION EVO 3S1.
За даним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що СБУ ліквідувала чергову потужну «ботоферму».