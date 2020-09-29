СБУ має перевірити мотиви регулярних поїздок голови НКРЕКП Тарасюка до Росії, – ТСК



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Відповідно до отриманих в МЗС даних, Тарасюк не був уповноважений на будь-які переговори чи візити до Російської Федерації

Тимчасова слідча комісія звернулася до Служби безпеки України з вимогою перевірити цілі і мотиви численних візитів голови НКРЕКП Валерія Тарасюка до Російської Федерації в 2016-2019 роках.

Про це повідомив ексголова СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко під час брифінгу в Верховній Раді 29 вересня.

«Нами виявлено і направлено в правоохоронні органи інформацію на перевірку, що голова НКРЕКП літав у Російську Федерацію, здійснював регулярні відвідини країни-агресора», - повідомив депутат Валентин Наливайченко.

Відповідно до отриманих в МЗС даних, Тарасюк не був уповноважений на будь-які переговори чи візити до Російської Федерації.

«Ми звертаємо увагу правоохоронних органів, насамперед СБУ, щоб була перевірка, щоб перевірили звіти цього високопосадовця, чи здавав він звіти після поїздки у Російську Федерацію», - додав Наливайченко.

Нагадаємо, напередодні ексголова СБУ Валентин Наливайченко з посиланням на дані ТСК повідомив про регулярні відвідини Валерієм Тарасюком Російської Федерації. Зокрема нардеп повідомив про як мінімум 4 випадки ймовірних відвідин столиці Росії, один з яких прямим залізничним сполученням «Київ-Москва».

Після публікації цієї інформації, голова НКРЕКП на своїй сторінці пояснив один із численних візитів перемовинами з «Газпромом». Однак жодних пояснень щодо цілей та мотивів інших поїздок до країни-агресора в 2016-2018 роках Тарасюк не надав.