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    До церков на Великдень прийдуть більше мільйона вірян, – Нацполіція

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    Публічну безпеку та порядок громадян забезпечуватимуть понад 29 тисяч правоохоронців - До церков на Великдень прийдуть більше мільйона вірян, – Нацполіція
    Публічну безпеку та порядок громадян забезпечуватимуть понад 29 тисяч правоохоронців
    Фото управління комунікації Національної поліції України

    У поліції прогнозують, що святкові богослужіння проводитимуться у майже 14 тисячах храмах

    За попередньою інформацією поліції, святкові богослужіння з нагоди Великодня можуть відвідати більше мільйона вірян.

    Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

    У поліції прогнозують, що святкові богослужіння проводитимуться у майже 14 тисячах храмах.

    Публічну безпеку та порядок громадян забезпечуватимуть понад 29 тисяч правоохоронців: 21,1 тисячі поліцейських, 1,6 тисячі військовослужбовців НГУ, 1,4 тисячі курсантів закладів МВС, а також працівники ДСНС.

    Зазначається, що правоохоронці, які заступають на службу у святкові дні, не лише стежитимуть за порядком, а й контролюватимуть дотримання карантинних обмежень. При цьому вони проводитимуть у першу чергу роз’яснювальну роботу, а у випадку ігнорування зауважень – притягуватимуть порушників до адміністративної або ж кримінальної відповідальності.

    Поліцейські закликають громадян дотримуватися карантинних обмежень, зокрема – соціальної дистанції та використання засобів індивідуального захисту.

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    Теги: МВС ДСНС свята Великдень 2021
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