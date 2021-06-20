Витягали з вікна п’ятого поверху. На Івано-Франківщині під час пожежі врятували дівчинку
Вогнеборці за допомогою пожежної автодрабини, через вікно квартири врятували дитину
В Івано-Франківській області під час пожежі вогнеборці врятували дівчинку. 20 червня о 06:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в місті Калуш на вулиці Литвина. До місця події було направлено вогнеборців 6-ої пожежної частини. Про ц у своєму телеграм-каналі повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Як з'ясувалося, пожежа виникла в квартирі на останньому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Вогнеборці за допомогою пожежної автодрабини, через вікно квартири врятували дівчинку.
Завдяки оперативним діям надзвичайників, пожежу було ліквідовано вже о 06:23.
Напередодні в Ужгороді внаслідок пожежі на території ромського поселення згоріли декілька хат.
Нагадаємо, 9 червня міський голова Рівного Олександр Третяк запропонував запакувати ромів в автобус і вивезти з міста. У Рівному планують запустити муніципальну варту, яка б слідкувала за ромами.
Як повідомлялося, міський голова Рівного, який пригрозив запакувати ромів у автобус і вивезти на Закарпаття, вибачився за свої слова. Третяк пояснив, що його емоційна реакція викликана численними скаргами рівнян на дії ромів у місті.
Також у п’ятницю, 18 червня, сталась пожежа у відділенні банку на вул. Кирилівській, 127 у Подільському районі столиці.