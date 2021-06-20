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    Події в Україні

    Витягали з вікна п’ятого поверху. На Івано-Франківщині під час пожежі врятували дівчинку

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    Щоб ліквідувати пожежу, вогнеборцям знадобилося трохи більш 20 хвилин - Витягали з вікна п’ятого поверху. На Івано-Франківщині під час пожежі врятували дівчинку
    Щоб ліквідувати пожежу, вогнеборцям знадобилося трохи більш 20 хвилин
    Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій/telegram

    Вогнеборці за допомогою пожежної автодрабини, через вікно квартири врятували дитину

    В Івано-Франківській області під час пожежі вогнеборці врятували дівчинку. 20 червня о 06:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в місті Калуш на вулиці Литвина. До місця події було направлено вогнеборців 6-ої пожежної частини. Про ц у своєму телеграм-каналі повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

    Як з'ясувалося, пожежа виникла в квартирі на останньому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Вогнеборці за допомогою пожежної автодрабини, через вікно квартири врятували дівчинку.

    Завдяки оперативним діям надзвичайників, пожежу було ліквідовано вже о 06:23.

    Напередодні в Ужгороді внаслідок пожежі на території ромського поселення згоріли декілька хат.

    Нагадаємо, 9 червня міський голова Рівного Олександр Третяк запропонував запакувати ромів в автобус і вивезти з міста. У Рівному планують запустити муніципальну варту, яка б слідкувала за ромами.

    Як повідомлялося, міський голова Рівного, який пригрозив запакувати ромів у автобус і вивезти на Закарпаття, вибачився за свої слова. Третяк пояснив, що його емоційна реакція викликана численними скаргами рівнян на дії ромів у місті.

    Також у п’ятницю, 18 червня, сталась пожежа у відділенні банку на вул. Кирилівській, 127 у Подільському районі столиці.


    Теги: пожежа державна служба Закарпаття Івано-Франківщина
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    Витягали з вікна п’ятого поверху. На Івано-Франківщині під час пожежі врятували дівчинку