Витягали з вікна п’ятого поверху. На Івано-Франківщині під час пожежі врятували дівчинку

Щоб ліквідувати пожежу, вогнеборцям знадобилося трохи більш 20 хвилин

Вогнеборці за допомогою пожежної автодрабини, через вікно квартири врятували дитину

В Івано-Франківській області під час пожежі вогнеборці врятували дівчинку. 20 червня о 06:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в місті Калуш на вулиці Литвина. До місця події було направлено вогнеборців 6-ої пожежної частини. Про ц у своєму телеграм-каналі повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Як з'ясувалося, пожежа виникла в квартирі на останньому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Вогнеборці за допомогою пожежної автодрабини, через вікно квартири врятували дівчинку.

Завдяки оперативним діям надзвичайників, пожежу було ліквідовано вже о 06:23.

Напередодні в Ужгороді внаслідок пожежі на території ромського поселення згоріли декілька хат.

Нагадаємо, 9 червня міський голова Рівного Олександр Третяк запропонував запакувати ромів в автобус і вивезти з міста. У Рівному планують запустити муніципальну варту, яка б слідкувала за ромами.

Як повідомлялося, міський голова Рівного, який пригрозив запакувати ромів у автобус і вивезти на Закарпаття, вибачився за свої слова. Третяк пояснив, що його емоційна реакція викликана численними скаргами рівнян на дії ромів у місті.

Також у п’ятницю, 18 червня, сталась пожежа у відділенні банку на вул. Кирилівській, 127 у Подільському районі столиці.



