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    Негода на Закарпатті: підтопленими виявилися 585 дворогосподарств

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    Негода на Закарпатті: підтопленими виявилися 585 дворогосподарств

    У деяких районах Закарпаття за два дні випало опадів до 180% норми

    Паводок, від якого страждає Закарпатська область, зумовлений аномальними опадами.

    Про це заявив виконувач обов'язків голови облдержадміністрації Ярослав Галас, інформує сайт ОДА.

    «Головною причиною виникнення паводка є аномально великі опади: упродовж двох днів випало 120 мм, а це місячна норма. Ґрунт унаслідок цього був перезволожений, річки повні, а до цього додалася ще й хвиля опадів із Польщі та Словаччини. Усугубили наслідки дощу захаращеність гірських потічків і недостатньо зроблені берегоукріплення«, – сказав він.

    За даними начальника управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області Романа Гудака, у деяких районах Закарпаття за два дні випало опадів до 180% норми.

    «Підтопленими виявилися 585 дворогосподарств, 111 будинків, 484 підвали, 1700 га сільгоспугідь, 170 га пасовищ, пошкоджено 15 мостових переходів, а один міст зруйновано. Рятувальники продовжують відкачувати воду пересувними станціями«, – зазначив він. 

    Як відомо, на Закарпатті у райцентрі Воловець школяр впав у річку, і його понесла течія. Хлопець загинув.

    Нагадаємо, на території Івано-Франківської області станом на 14:00 24 травня залишаються підтопленими 65 дворогосподарств в дев’яти населених пунктах. Також внаслідок інтенсивних опадів підтоплені 37 житлових будинків у Закарпатській області.


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