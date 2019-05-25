Негода на Закарпатті: підтопленими виявилися 585 дворогосподарств



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У деяких районах Закарпаття за два дні випало опадів до 180% норми

Паводок, від якого страждає Закарпатська область, зумовлений аномальними опадами.

Про це заявив виконувач обов'язків голови облдержадміністрації Ярослав Галас, інформує сайт ОДА.



«Головною причиною виникнення паводка є аномально великі опади: упродовж двох днів випало 120 мм, а це місячна норма. Ґрунт унаслідок цього був перезволожений, річки повні, а до цього додалася ще й хвиля опадів із Польщі та Словаччини. Усугубили наслідки дощу захаращеність гірських потічків і недостатньо зроблені берегоукріплення«, – сказав він.



За даними начальника управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області Романа Гудака, у деяких районах Закарпаття за два дні випало опадів до 180% норми.



«Підтопленими виявилися 585 дворогосподарств, 111 будинків, 484 підвали, 1700 га сільгоспугідь, 170 га пасовищ, пошкоджено 15 мостових переходів, а один міст зруйновано. Рятувальники продовжують відкачувати воду пересувними станціями«, – зазначив він.

Як відомо, на Закарпатті у райцентрі Воловець школяр впав у річку, і його понесла течія. Хлопець загинув.

Нагадаємо, на території Івано-Франківської області станом на 14:00 24 травня залишаються підтопленими 65 дворогосподарств в дев’яти населених пунктах. Також внаслідок інтенсивних опадів підтоплені 37 житлових будинків у Закарпатській області.



