Рятувальники у Карпатах відучора шукають туриста зі Львова

Чоловік 1995 року народження заблукав близько 13:00 години 14 січня

Рятувальники у Карпатах відучора, 14 січня, шукають молодого чоловіка на горі Піп Іван, що на Рахівщині. Про це повідомляє управління ДСНС Закарпаття.

Зазначається, що чоловік 1995 року народження зі Львова заблукав близько 13:00 години і тоді рятувальники отримали повідомлення.

«О 21:00 годині 14 січня пошуки були припинені через несприятливі погодні умови. На високогір'ї почалась сильна заметіль, висота снігового покриву була близько 1 метру, а видимість не більше 5-ти метрів», ─ йдеться у повідомленні.

В управлінні додають, що пошуки були продовжені вже сьогодні з 06:00 години ранку.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучили Рахівське гірське пошуково-рятувальне відділення, а саме чотири рятувальника та дві одиниці спецтранспорту.

Раніше закарпатські рятувальники попереджали, що 14 січня в Карпатах очікується хуртовина, туристам радили не ходити у гори.