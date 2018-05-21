На Закарпатті зафіксували спалах кору

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В усіх хворих зареєстровано слабкі та середні форми захворювання

Станом на сьогодні на Закарпатті зафіксовано вже 75 школярів хворих на кір. В усіх хворих зареєстровано слабкі та середні форми захворювання. Один учень знаходиться у інфекційному відділені Рахівської районної лікарні.

З початку 2018 року у селі Чорна Тиса усього зареєстровано 99 випадків кору. Загалом по Рахівському району за цей період нараховано 198 випадків захворювання.

Загалом в Закарпатській області з початку 2018 року зареєстровано 2 тис. 238 випадків кору.

На даний момент ведуться медико-профілактичні заходи.

З початку 2018 року на кір захворіли 15 261 людина — 6 243 дорослих і 9 018 дітей. За цей час від ускладнень кору померло восьмеро людей: шестеро дітей і двоє дорослих.

З початку року найбільше людей захворіли на кір в Івано-Франківській (загалом 2137 людей: 649 дорослих і 1488 дітей), Закарпатській ( загалом 2131 людина: 420 дорослих і 1711 дітей), Львівській (загалом 1785 людей: 590 дорослих і 1195 дітей), Одеській (загалом 1552 людини: 766 дорослих і 786 дітей) та Чернівецькій (загалом 1081 людина: 361 дорослий і 720 дітей) областях.

У МОЗ знову наголосили, що захиститися від кору допомагає тільки вакцинація. За даними відомства, вакцина проти кору є у наявності в усіх регіонах.