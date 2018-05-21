Названо райони Києва, де найбільше хворих на кір

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За 21 день травня зафіксофано 463 випадки захворювань

З початку травня у Києві зареєстровано понад 460 випадків захворювання на кір. Про це повідомив в.о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергій Чумак.

«Станом на ранок 21 травня 2018 року, зареєстровано 463 випадки захворювання на кір, серед дітей - 165 хворих. Тільки за останні два дні зареєстровано 53 випадки», - повідомив він в коментарі 44.ua.

При цьому за останній тиждень спалахи кору реєструвалися в домашніх осередках по вул. Дніпровська Набережна (6 випадків) і по вул. М.Хвильового (5 випадків).

Крім того, за словами Чумака, в цьому місяці найбільше хворих фіксують у Дарницькому, Деснянському і Святошинському районах. У Печерському та Подільському районах - найменше випадків захворювання.

Як повідомлялося, у травні у столиці зафіксували спалах кору у відділенні психіатрії, школі і серед працівників фармацевтичної фірми.