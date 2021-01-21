У Запорізькій області поліція вилучила у двох дівчат-підлітків наркотиків та психотропів на 7 млн грн

Під час обшуків у них вилучили наркотиків на 7 мільйонів гривень

Тепер їм загрожує до 12 позбавлення волі з конфіскацією майна

У Запорізькій області поліція затримала двох дівчат 16 та 18 років за розповсюдження канабісу, пігулок екстазі та психостимулятор «Альфа PVP». Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Як зазначається у поліції, дівчата отримували заборонений товар через пошту, фасували в орендованій квартирі та надсилали клієнтам до інших областей України.

Інформацію про незаконну діяльність двох мешканок області отримали оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю у Запорізькій області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції (УБН ДБН НПУ).

«Дилерки працювали на Телеграм-канал, через який розповсюджували «Альфа PVP», канабіс та пігулки екстазі. Наркотики та психотропи вони отримували через пошту, розфасовували їх та відправляли клієнтам. Для реалізації товару, з метою конспірації, зловмисниці використовували вигадані анкетні дані», – йдеться у повідомленні.

Одну зі зловмисниць поліцейські затримали, коли вона отримала чергову посилку із забороненими речовинами. У неї вилучили два пакети з «Альфа PVP» загальною вагою близько кілограма.

Окрім того, правоохоронці провели обшук у квартирі, яку вони орендували та організували під фасувальний цех.

«У результаті вилучено понад тисячу сліп-пакетів різних об’ємів з розфасованими наркотиками та психотропами вагою понад шість кілограмів, пігулки екстазі, а також мобільні телефони, фасувальні матеріали з логотипом «крамниці» та електронні ваги. Сума вилученого за цінами «чорного» ринку становить понад сім мільйонів гривень», – зазначає поліція.

Фігуранток затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

За чинним законодавством дівчатам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На даний час правоохоронці встановлюють канали надходження наркотичних засобів і психотропних речовин, а також інших осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності.

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