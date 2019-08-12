На Запоріжжі підполковник податкової міліції погорів на хабарі



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Правоохоронці затримали податківця в одній з кавʼярень Мелітополя Фото: Пресцентр СБУ

Чиновник вимагав у підприємця 300 тисяч гривень за невідкриття кримінального провадження

Співробітники Служби безпеки задокументували факт вимагання хабара старшим оперуповноваженим ГУ Державної фіскальної служби у Запорізькій області.

Про це 12 серпня повідомляє пресцентр СБУ.

«Оперативники встановили, що підполковник податкової міліції вимагав у підприємця 300 тисяч гривень за невідкриття кримінального провадження за фактом виявлених при перевірці порушень фінансового законодавства», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що для передачі неправомірної вигоди податківець залучив як посередника свого знайомого - мешканця Мелітополя.

Співробітники СБУ задокументували передачу через посередника першої частини хабара у сумі чотири тисячі доларів та 26 тисяч гривень. Після цього правоохоронці затримали податківця, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, в одній з кавʼярень Мелітополя.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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