На Запоріжжі підполковник податкової міліції погорів на хабарі
Правоохоронці затримали податківця в одній з кавʼярень Мелітополя
Чиновник вимагав у підприємця 300 тисяч гривень за невідкриття кримінального провадження
Співробітники Служби безпеки задокументували факт вимагання хабара старшим оперуповноваженим ГУ Державної фіскальної служби у Запорізькій області.
Про це 12 серпня повідомляє пресцентр СБУ.
«Оперативники встановили, що підполковник податкової міліції вимагав у підприємця 300 тисяч гривень за невідкриття кримінального провадження за фактом виявлених при перевірці порушень фінансового законодавства», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що для передачі неправомірної вигоди податківець залучив як посередника свого знайомого - мешканця Мелітополя.
Співробітники СБУ задокументували передачу через посередника першої частини хабара у сумі чотири тисячі доларів та 26 тисяч гривень. Після цього правоохоронці затримали податківця, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, в одній з кавʼярень Мелітополя.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
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