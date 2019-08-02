На Запоріжжі судитимуть прокурора за шахрайство у великих розмірах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно прокурора Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області, підозрюваного у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайства) в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено:

прокурор мав доступ до електронної пошти місцевої прокуратури та службових документів, що туди надходять;

перебуваючи на лікарняному, він побачив документ, що надійшов з прокуратури області;

суть документу полягала у необхідності проведення заходів для скасування реєстрації декларацій про готовність об’єкта нерухомості до здачі в експлуатацію, визнання недійсними договорів купівлі-продажу майна та звільнення земельних ділянок з кадастровими номерами від розміщених будівель та споруд;

згадані об’єкти нерухомості перебували у власності одного із знайомих прокурора, якому останній пообіцяв допомогти вирішити дане питання;

ввівши в оману свого знайомого, прокурор отримав 212 000 гривень та 2 000 доларів США.

Працівник Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури достеменно знав про неможливість впливу зі свого боку на виконання вказаного документа.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснювала Генеральна прокуратура, оперативний супровід – Управління захисту економіки Нацполіції в Запорізькій області.

Кваліфікація: шахрайство, вчинене у великих розмірах (ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Санкція статті: у разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.