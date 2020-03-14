На Запоріжжі від ускладнень грипу помер 6-річний хлопчик



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При дослідженні аналізів у хлопчика виявили грип, А (H1N1)

У Мелітополі Запорізької області від ускладнень грипу помер 6-річний хлопчик.

Про це сьогодні повідомляє ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ».

«У Мелітополі зареєстрований летальний випадок від грипу у дитини 6 років (хлопчик). Захворів 5 березня, звернулись за медичною допомогою до сімейного лікаря 6 березня із скаргами на підвищення температури до 38,8 °C, незначний нежить, біль у горлі. Діагноз — назофарингіт, лікувався вдома», — йдеться у повідомленні.

За інформацією центру, 9 березня стан хлопчика погіршився.

«Його госпіталізували в реанімаційне відділення в тяжкому стані з симптомами гострої легенево-сердцевої недостатності, дитина померла», — сказано у повідомленні.

За інформацією медиків, при дослідженні аналізів у хлопчика виявили грип, А (H1N1). Дитина не була щеплена від грипу та померла від гострої легенево-серцевої недостатності, вірусно-бактеріальної пневмонії. Зазначається, що всього з початку сезону в Запорізькій області зареєстровано 6 летальних випадків від ускладнень грипу, у тому числі 5 — серед дорослих та 1 — дитина.

Всього з початку сезону в Запорізькій області зареєстровано 6 летальних випадків від ускладнень грипу, в т.ч. 5 – серед дорослих та 1 – дитина.

Всього по Україні з початку епідсезону 2019-2020 зареєстровано 63 летальних випадків від грипу, всі померлі не прищеплювались проти грипу.

Зазначимо, в Україні за минулий тиждень від ускладнень грипу померли дев’ятеро людей.