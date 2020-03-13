Коронавірус у Чернівцях: медики розповіли про стан двох інфікованих



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Медики розповіли про стан двох інфікованих коронавірусом буковинців

Двоє мешканців Чернівецької області ізольовані в окремих боксах

В Україні залишається два офіційно підтверджених випадки коронавірусу в Чернівцях. Чоловіки ізольовані в окремих боксах. В одного недугу діагностували напередодні, в іншого - десять днів тому.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Чоловіки ізольовані в окремих боксах. Одному 39 років, у лікарні він уже 10 днів. В іншого недугу діагностували лише напередодні - чоловіку 64 роки, і найймовірніше, він заразився від своєї дружини, яка повернулась із Італії.

Адже вона єдина, з ким він останнім часом тісно контактував. Симптоми недуги у нього з'явилися у вівторок, 10 березня, за кілька днів після повернення дружини.

Відомо, що дружина хворого з охопленої коронавірусом Італії до України в'їхала через кордон з Угорщиною, в Чопі. Вона зараз на обсервації, про яку попросила сама. Симптомів хвороби у неї наразі немає. Аналізи на коронавірус у неї взяли. Медики вже встановили людей, які з цієїю сім'єю контактували. Кажуть, що таких не багато.

«Температура в динаміці показує, що не вище 38 градусів. Рентген пневмонії поки що не виявив. Але ми розуміємо, що це тільки перше рентгендослідження. Є кашель. Людина перебуває на противірусному лікуванні», - розповіла заступниця голови Чернівецької ОДА Наталя Гусак.

За словами голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, до цього випадку ставляться ретельно.

«Це контактна особа. Тож ми просимо всіх людей, які протягом останніх трьох-чотирьох тижнів повернулися додому з-за кордону, здійснити максимально заходів із самоізоляції, самоконтролю. Турист може бути носієм вірусу, але не мати симптомів і сам не захворіти», - розповів очільник області.

У п'ятницю, 13 березня, до інфекційного відділення з підозрою на коронавірус госпіталізовали ще одну буковинку, яка 8 березня приїхала додому з Італії. Наразі на короновірус підозрюють шість людей. Всі вони перебувають в інфекційному відділенні обласної лікарні та чекають на результати текстів.

Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук оголосив про запровадження з 14 березня режиму надзвичайної ситуації в області через два підтверджені випадки коронавірусу.

Осачук наголосив, що коронавірусна інфекція поширюється дуже швидко, вона є «невідчутною» та «невидимою». Тому він закликав усіх без винятку мешканців Чернівецької області максимально залишатися вдома.

На час режиму НС в області будуть закриті усі будівельні гіпермаркети, супермаркети, торгівельні центри та ринки, окрім продуктових.

За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

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