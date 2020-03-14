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    У Польщі зафіксували другу смерть від коронавірусу

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    У Польщі зафіксували другу смерть від коронавірусу - У Польщі зафіксували другу смерть від коронавірусу
    У Польщі зафіксували другу смерть від коронавірусу

    73-річний чоловік у тяжкому стані перебував у вроцлавській лікарні

    У Вроцлаві на південному заході Польщі в інфекційній лікарні померла друга у країні особа, заражена коронавірусом.

    Про це у Twitter повідомило міністерство охорони здоров’я Польщі.

    «Померла друга особа, заражена коронавірусом. Це 73-річний чоловік, який у тяжкому стані перебував у вроцлавській лікарні (Нижньосілезьке воєводство — ред) і мав супутні хвороби», — йдеться в повідомленні міністерства.

    Як відомо, станом на 13 березня у Польщі зафіксовано 68 випадків зараження коронавірусом, двоє осіб померло. Першу смерть від коронавірусу було зафіксовано 12 березня у місті Познань.

    За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

    13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. 

    Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

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