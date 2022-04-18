Сьогодні на сході ЗСУ відбили чотири атаки
За добу ліквідували 20 росіян
Протягом доби, 18 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські війська здійснили чотири атаки, а також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Про це інформує пресслужба ОТУ «Схід».
Українські захисники за день знищили:
- особового складу – 20;
- танків – 1;
- артилерійських систем – 1;
- безпілотних літальних апарати – 2.
Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що російські війська сьогодні вранці розпочали наступ на Донбасі. Окупанти спробували піти у наступ вздовж лінії фронту у трьох областях України.
Окупанти активізувалися на території Донецької, Луганської та Харківської областей. Вони намагаються прорвати оборону українських військ.
Крім того, Генштаб інформує, що фіксуються ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні. У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор на окремих напрямках активізував наступальні та штурмові дії.
Також очікується продовження спроб наступу на напрямках Ізюм – Слов’янськ та Ізюм – Барвінкове.
Сьогодні очільник Луганщини пояснив, чому ЗСУ відійшли з Кремінної.