Сьогодні на сході ЗСУ відбили чотири атаки

За добу ліквідували 20 росіян

Протягом доби, 18 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські війська здійснили чотири атаки, а також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Про це інформує пресслужба ОТУ «Схід».

Українські захисники за день знищили:

особового складу – 20;

танків – 1;

артилерійських систем – 1;

безпілотних літальних апарати – 2.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що російські війська сьогодні вранці розпочали наступ на Донбасі. Окупанти спробували піти у наступ вздовж лінії фронту у трьох областях України.

Окупанти активізувалися на території Донецької, Луганської та Харківської областей. Вони намагаються прорвати оборону українських військ.

Крім того, Генштаб інформує, що фіксуються ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні. У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор на окремих напрямках активізував наступальні та штурмові дії.

Також очікується продовження спроб наступу на напрямках Ізюм – Слов’янськ та Ізюм – Барвінкове.

Сьогодні очільник Луганщини пояснив, чому ЗСУ відійшли з Кремінної.

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