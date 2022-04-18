  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Сьогодні на сході ЗСУ відбили чотири атаки

    Українські захисники мужньо та героїчно боронять нашу землю - Сьогодні на сході ЗСУ відбили чотири атаки
    Українські захисники мужньо та героїчно боронять нашу землю
    фото з відкритих джерел

    За добу ліквідували 20 росіян

    Протягом доби, 18 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські війська здійснили чотири атаки, а також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Про це інформує пресслужба ОТУ «Схід».

    Українські захисники за день знищили:

    • особового складу – 20;
    • танків – 1;
    • артилерійських систем – 1;
    • безпілотних літальних апарати – 2.

    Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що російські війська сьогодні вранці розпочали наступ на Донбасі. Окупанти спробували піти у наступ вздовж лінії фронту у трьох областях України.

    Окупанти активізувалися на території Донецької, Луганської та Харківської областей. Вони намагаються прорвати оборону українських військ.

    Крім того, Генштаб інформує, що фіксуються ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні. У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор на окремих напрямках активізував наступальні та штурмові дії.

    Також очікується продовження спроб наступу на напрямках Ізюм – Слов’янськ та Ізюм – Барвінкове.

    Сьогодні очільник Луганщини пояснив, чому ЗСУ відійшли з Кремінної.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сьогодні на сході ЗСУ відбили чотири атаки