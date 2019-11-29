«Слуга народу» Богданець злісно затримував виплату аліментів - ЗМІ



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Депутат від «Слуги народу» Андрій Богданець

Заборгованість з аліментів Богданець закрив тільки після тривалих судових розглядів

Крім судимості за бійку на дорозі, народний депутат від «Слуги народу» Андрій Богданець також має непогашений штраф за порушення ПДР і тривалий час не виплачував аліменти на дитину колишній дружині.

Як повідомляє Obozrevatel, штраф парламентар досі не погасив. Заборгованість з аліментів Богданець закрив тільки після тривалих судових розглядів.

Так, його колишній дружині Марині Богданець довелося двічі подавати позов проти злісного неплатника. Згідно з даними в Реєстрі судових рішень України, це питання вирішувалося ще в 2016 році.

Нагадаємо, раніше екснардеп Ігор Мосійчук повідомив, що народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Богданець, якого обрали по 163 округу в Тернопільській області, має судимість за побиття водія.

Згодом сам Богданець розповів про інцидент у 2015 році, за що отримав свою судимість.