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    «Слуга народу» Богданець злісно затримував виплату аліментів - ЗМІ

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    <p>Депутат від &laquo;Слуги народу&raquo; Андрій Богданець</p> - «Слуга народу» Богданець злісно затримував виплату аліментів - ЗМІ

    Депутат від «Слуги народу» Андрій Богданець

    Заборгованість з аліментів Богданець закрив тільки після тривалих судових розглядів

    Крім судимості за бійку на дорозі, народний депутат від «Слуги народу» Андрій Богданець також має непогашений штраф за порушення ПДР і тривалий час не виплачував аліменти на дитину колишній дружині.

    Як повідомляє Obozrevatel, штраф парламентар досі не погасив. Заборгованість з аліментів Богданець закрив тільки після тривалих судових розглядів.

    Так, його колишній дружині Марині Богданець довелося двічі подавати позов проти злісного неплатника. Згідно з даними в Реєстрі судових рішень України, це питання вирішувалося ще в 2016 році.

    Нагадаємо, раніше екснардеп Ігор Мосійчук повідомив, що народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Богданець, якого обрали по 163 округу в Тернопільській області, має судимість за побиття водія.

    Згодом сам Богданець розповів про інцидент у 2015 році, за що отримав свою судимість.

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