«Слуга народу» Богданець розповів про свою судимість



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Депутат Андрій Богданець

«Мені справді шкода, що потерпілий мав проблеми зі здоров’ям після тієї нашої зустрічі», - сказав Богданець

Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу» Андрій Богданець розповів про інцидент у 2015 році, за що отримав свою судимість.

Про це нардеп 28 листопада написав у Facebook.

«Отже, про «судимість». Почнемо з того, що у 2015-му навіть думки не мав про своє можливе депутатство. Тоді добровольцем брав участь у бойових діях на Донбасі у складі батальйону особливого призначення «Січ». Перебуваючи у короткій відпустці між ротаціями, натрапив дорогою на людину, яка спочатку провокувала, а згодом ледь не стала винуватцем аварії за нашої спільної участі. Зупинилися, почалася лайка. Під час словесної перепалки плюнув мені в обличчя», - розповів Богданець.

«Чому у відповідь один раз вдарив, не розрахувавши сили? Не знаю, що на той момент стало більшою причиною: поняття чоловічої гідності чи відчуття, яке відоме абсолютно усім «атошникам». Поки ти там, у бліндажах та на блокпостах, у країні, яку ти власне і захищаєш, досі твориться безлад. У політиці, в суспільстві, на автошляхах», - пояснив нардеп.

За словами Богданця, після інциденту він визнав свою провину та оплатив лікування постраждалого.

«Мені справді шкода, що потерпілий мав проблеми зі здоров’ям після тієї нашої зустрічі. Однак даний факт був відомий, не замовчувався під час виборчої кампанії і не вплинув на вибір тернополян», - додав нардеп.

Нагадаємо, раніше екснардеп Ігор Мосійчук повідомив, що народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Богданець, якого обрали по 163 округу в Тернопільській області, має судимість за побиття водія.