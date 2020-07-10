Дисидент про підсумки першого року Зеленського: Сьогодні наша безпека в гіршому стані



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Зісельс додав, що сьогодні безпека країни в гіршому стані, ніж рік тому.

«Прийшла влада популістів», – робить висновок Йосип Зісельс

В української влади немає осмисленої стратегії, тактики руху. На цьому наголосив відомий дисидент та громадський діяч Йосип Зісельс в інтерв’ю «Главкому».

«Україна зараз ворушиться на місці, сіпається, перевертається з одного боку на інший. Крок вперед, два кроки назад. Країна не рухається. Немає осмисленої стратегії, тактики руху. Прийшла влада популістів. Адже що ми маємо? 30% наших громадян – це активна частина, 70% - пасивна. Загалом це був поганий рік. Наші сумні передбачення виправдалися. Саме тому ми – експерти – не маємо права бути оптимістами. Ми повинні приймати всі сценарії – в тому числі й негативні – готувати суспільство і владу до втілення цих сценаріїв і моделювати протидію таким сценаріям. У мене й рік тому не було позитивних сподівань. Я знав, що буде погано. Але коронавірус загнав цю ситуацію у ще більш глухий кут. Падіння економіки, повна відсутність українськості. Популістська влада – це дуже погано», – підкреслив громадський діяч.

Зісельс додав, що сьогодні безпека країни в гіршому стані, ніж рік тому.

Нагадаємо, як свідчать результати дослідження компанії SOCIS, яке проводилося з 24 по 30 червня 2020 року, партія «Слуга народу» за рік після позачергових парламентських виборів втратила 16,5%. У липні 2019-го за партію Зеленського віддали голоси 43,16%, зараз за неї готові проголосувати 26,6%.